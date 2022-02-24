Без розпізнавальних знаків: агресор обстріляв міст біля Славутича

Державна прикордонна служба повідомляє, що агресор намагається атакувати авіацією та військовою технікою без розпізнавальних знаків.

"О 09.40 зі сторони Республіки Білорусь вертоліт без розпізнавальних знаків в районі мосту перед пунктом пропуску "Славутич" здійснив обстріл праворуч та ліворуч моста. Попередньо, постраждалих немає".

Прикордонники з побратимами з ЗСУ тримають оборону, йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вранці 24 лютого у Чернігівській області зафіксовані удари з безпілотника в районі Дніпровського. У Ніжині російські війська обстріляли головний пункт управління аеродрому ДСНС України. Станом на 08:55 російські війська перетнули кордон у Сеньківці та Грем‘ячі, як повідомляє Державна прикордонна служба України.

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