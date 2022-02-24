Укрпошта не працюватиме 24 лютого

"Укрпошта" повідомила, що не працювати 24 лютого та видаватиме пенсії та посилки через оголошення в країні воєнного стану.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
"У зв’язку з введенням воєнного стану, заради збереження вашої безпеки та безпеки наших працівників, відділення Укрпошти не будуть працювати 24 лютого. Як тільки ситуація дозволить, ми одразу доставимо вам посилки та пенсії, а поки будемо їх зберігати", – ідеться у повідомленні.
У компанії додали, що наразі небо над Україною тимчасово обмежено для авіаперевезень. Там стежать за ситуацією і за потреби будуть розгортати наземні шляхи доставки.
Що відомо
- Вранці 24 лютого президент Росії Володимир Путін виступив з екстреним зверненням до громадян, в якому повідомив про рішення щодо початку військової операції на Донбасі.
- 21 лютого президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Путін заявив, що "Л/ДНР" визнають у межах Донецької та Луганської областей, і підтвердив, що це означає крах Мінських домовленостей.
- Президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій Україні. Верховна рада проголосувала за запровадження воєнного стану.
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