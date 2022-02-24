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Укрпошта не працюватиме 24 лютого
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Укрпошта не працюватиме 24 лютого

Ярослав Лепеха
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Укрпошта не працюватиме 24 лютого

"Укрпошта" повідомила, що не працювати 24 лютого та видаватиме пенсії та посилки через оголошення в країні воєнного стану.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"У зв’язку з введенням воєнного стану, заради збереження вашої безпеки та безпеки наших працівників, відділення Укрпошти не будуть працювати 24 лютого. Як тільки ситуація дозволить, ми одразу доставимо вам посилки та пенсії, а поки будемо їх зберігати", – ідеться у повідомленні.

У компанії додали, що наразі небо над Україною тимчасово обмежено для авіаперевезень. Там стежать за ситуацією і за потреби будуть розгортати наземні шляхи доставки.

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