Україна розірвала дипвідносини з Росією — Зеленський

Україна розірвала дипломатичні відносини з Росією. Про це на брифінгу повідомив президент Володимир Зеленський.

“Цей ранок увійшов в історію. Але ця історія абсолютно різна для нас і для Росії. І ми розірвали дипломатичні відносини з Росією. Україна захищається і не віддасть своєї свободи, щоб там не думали у Москві”, — сказав президент.

Він додав, що для українців незалежність і право жити на своїй землі згідно зі своєю волею — це найвища цінність.

“Росія підло самовбивчо напала рано вранці на нашу державу, так само, як це зробила фашистська Німеччина у роки Другої світової війни. Відсьогодні наші держави по різні боки світової історії”, — сказав Зеленський.

Російська держава, за словами Зеленського, нині стоїть на шляху зла, однак багато що залежить й від російського народу. Громадяни Росії сьогодні самі будуть обирати свій шлях, сказав він у зверненні. І всі, хто не втратив совість, мають вийти на протести у Росії і виступити проти цієї війни, додав президент.

Що означає розрив дипвідносин

Ексміністр закордонних справ, дипломат Павло Клімкін, пояснив, що після розриву Україна може вести перемовини з РФ на нейтральних майданчиках.

“Нам не потрібні дипломатичні відносини, щоб вести будь-які перемовини”, — сказав Клімкін.

Коментуючи, що означає розрив, Клімкін сказав, що може бути 2 варіанти. Перший — коли розриваються одночасно і консульські відносини.

“Але є питання, яким чином ми турбуємося про українців в Росії. Дуже важливо, щоб вони зараз там не залишалися. Незважаючи на війну, там постійно майже 3 млн українців. Маємо чесно про це говорити”, — сказав дипломат.

Другий варіант — консульські відносини все ж залишаються.

“Дипвідносин у нас нема. Вони чисто формальні. Ніяких політичних відносин у нас вже багато років немає. Це суто символічний крок”, — пояснив Клімкін.

Якщо будуть скасовані й консульські відносини, то, за словами Клімкіна, тоді це означає, що якась із країн має перебрати на себе ці відносини, про це треба говорити з нейтральними країнами.

“Ми вже вели такі переговори декілька років тому, за моєї каденції. Але ці країни не хотіли це робити, враховуючи складність роботи в Росії і кількість українців там, це я вам відверто кажу”, — сказав ексміністр закордонних справ.

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