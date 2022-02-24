Україна розірвала дипвідносини з Росією — Зеленський

Україна розірвала дипломатичні відносини з Росією. Про це на брифінгу повідомив президент Володимир Зеленський.
“Цей ранок увійшов в історію. Але ця історія абсолютно різна для нас і для Росії. І ми розірвали дипломатичні відносини з Росією. Україна захищається і не віддасть своєї свободи, щоб там не думали у Москві”, — сказав президент.
Він додав, що для українців незалежність і право жити на своїй землі згідно зі своєю волею — це найвища цінність.
“Росія підло самовбивчо напала рано вранці на нашу державу, так само, як це зробила фашистська Німеччина у роки Другої світової війни. Відсьогодні наші держави по різні боки світової історії”, — сказав Зеленський.
Російська держава, за словами Зеленського, нині стоїть на шляху зла, однак багато що залежить й від російського народу. Громадяни Росії сьогодні самі будуть обирати свій шлях, сказав він у зверненні. І всі, хто не втратив совість, мають вийти на протести у Росії і виступити проти цієї війни, додав президент.
Що означає розрив дипвідносин
Ексміністр закордонних справ, дипломат Павло Клімкін, пояснив, що після розриву Україна може вести перемовини з РФ на нейтральних майданчиках.
“Нам не потрібні дипломатичні відносини, щоб вести будь-які перемовини”, — сказав Клімкін.
Коментуючи, що означає розрив, Клімкін сказав, що може бути 2 варіанти. Перший — коли розриваються одночасно і консульські відносини.
“Але є питання, яким чином ми турбуємося про українців в Росії. Дуже важливо, щоб вони зараз там не залишалися. Незважаючи на війну, там постійно майже 3 млн українців. Маємо чесно про це говорити”, — сказав дипломат.
Другий варіант — консульські відносини все ж залишаються.
“Дипвідносин у нас нема. Вони чисто формальні. Ніяких політичних відносин у нас вже багато років немає. Це суто символічний крок”, — пояснив Клімкін.
Якщо будуть скасовані й консульські відносини, то, за словами Клімкіна, тоді це означає, що якась із країн має перебрати на себе ці відносини, про це треба говорити з нейтральними країнами.
“Ми вже вели такі переговори декілька років тому, за моєї каденції. Але ці країни не хотіли це робити, враховуючи складність роботи в Росії і кількість українців там, це я вам відверто кажу”, — сказав ексміністр закордонних справ.
Що відомо
- Вранці 24 лютого президент Росії Володимир Путін виступив з екстреним зверненням до громадян, в якому повідомив про рішення щодо початку військової операції на Донбасі.
- 21 лютого президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Путін заявив, що "Л/ДНР" визнають у межах Донецької та Луганської областей, і підтвердив, що це означає крах Мінських домовленостей.
- Президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій Україні. Верховна рада проголосувала за запровадження воєнного стану.
Читайте також
Військове вторгнення Росії. Останні новини
Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.
Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу
Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі аккаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!