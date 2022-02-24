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На Херсонщині підірвали другий міст на Арабатську стрілку
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На Херсонщині підірвали другий міст на Арабатську стрілку

Світлана Білоус
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На Херсонщині підірвали другий міст на Арабатську стрілку Фото: УНІАН

В Херсонській області у Генічеському районі підірвали другий міст, повідомляє поліція Херсонської області.

Інформація по потерпілим уточнюється...

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