Низка російських та підконтрольних бойовикам телеграм каналів та ЗМІ повідомили що Харків перебуває "під російським прапором". На підтвердження цієї заяви вони використали фотографію, зроблену під час проросійських протестів 2014 року.

Зокрема, такі повідомлення поширила низка Telegram-каналів.

Telegram Підконтрольні бойовикам ЗМІ поширили фейк про захоплення Харкова

Однак таке фото з’являлося у ЗМІ у 2014 році під час проросійських виступів у Харкові. Зокрема, його публікував російський "Комерсант".

Коммерсант Підконтрольні бойовикам ЗМІ поширили фейк про захоплення Харкова

Водночас кореспонденти Суспільного повідомляють із Харкова, що ситуація у центрі міста спокійна.

Сергій Черкасов, Суспільне Підконтрольні бойовикам ЗМІ поширили фейк про захоплення Харкова

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