Підконтрольні бойовикам ЗМІ поширили фейк про захоплення Харкова

Низка російських та підконтрольних бойовикам телеграм каналів та ЗМІ повідомили що Харків перебуває "під російським прапором". На підтвердження цієї заяви вони використали фотографію, зроблену під час проросійських протестів 2014 року.
Зокрема, такі повідомлення поширила низка Telegram-каналів.
Однак таке фото з’являлося у ЗМІ у 2014 році під час проросійських виступів у Харкові. Зокрема, його публікував російський "Комерсант".
Водночас кореспонденти Суспільного повідомляють із Харкова, що ситуація у центрі міста спокійна.
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Що відомо
- Вранці 24 лютого президент Росії Володимир Путін виступив з екстреним зверненням до громадян, в якому повідомив про рішення щодо початку військової операції на Донбасі.
- 21 лютого президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Путін заявив, що "Л/ДНР" визнають у межах Донецької та Луганської областей, і підтвердив, що це означає крах Мінських домовленостей.
- Президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій Україні.
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