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Підконтрольні бойовикам ЗМІ поширили фейк про захоплення Харкова
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Підконтрольні бойовикам ЗМІ поширили фейк про захоплення Харкова

Ярослав Прищепа
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Підконтрольні бойовикам ЗМІ поширили фейк про захоплення Харкова Коллаж Суспільне

Низка російських та підконтрольних бойовикам телеграм каналів та ЗМІ повідомили що Харків перебуває "під російським прапором". На підтвердження цієї заяви вони використали фотографію, зроблену під час проросійських протестів 2014 року.

Зокрема, такі повідомлення поширила низка Telegram-каналів.

Підконтрольні бойовикам ЗМІ поширили фейк про захоплення ХарковаTelegram

Підконтрольні бойовикам ЗМІ поширили фейк про захоплення Харкова

Однак таке фото з’являлося у ЗМІ у 2014 році під час проросійських виступів у Харкові. Зокрема, його публікував російський "Комерсант".

Підконтрольні бойовикам ЗМІ поширили фейк про захоплення ХарковаКоммерсант

Підконтрольні бойовикам ЗМІ поширили фейк про захоплення Харкова

Водночас кореспонденти Суспільного повідомляють із Харкова, що ситуація у центрі міста спокійна.

Підконтрольні бойовикам ЗМІ поширили фейк про захоплення ХарковаСергій Черкасов, Суспільне

Підконтрольні бойовикам ЗМІ поширили фейк про захоплення Харкова

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