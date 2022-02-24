Укрзалізниця готова евакуювати мешканців міст поряд з лінією розмежування

Евакуаційні рейси планується виконати з наступних регіонів та вокзалів сьогодні:

Луганська область:

Два евакуаційні поїзди відправляться зі Сватово, Рубіжного та Лисичанська сьогодні вдень.

Донецька область:

Два состави відправлятимуться з Краматорська, два - з Маріуполя, один - з Костянтинівки.

Одеська область:

Один евакуаційний рейс буде відправлений сьогодні з Одеси.

З міркувань безпеки точний час відправлення та місце призначення не розкриваються. Слідкуйте за оновленнями на офіційних сторінках Укрзалізниці та уважно слухайте оголошення на вокзалах ваших міст.