Укрзалізниця готова евакуювати мешканців міст поряд з лінією розмежування

Евакуаційні рейси планується виконати з наступних регіонів та вокзалів сьогодні:
Луганська область:
Два евакуаційні поїзди відправляться зі Сватово, Рубіжного та Лисичанська сьогодні вдень.
Донецька область:
Два состави відправлятимуться з Краматорська, два - з Маріуполя, один - з Костянтинівки.
Одеська область:
Один евакуаційний рейс буде відправлений сьогодні з Одеси.
З міркувань безпеки точний час відправлення та місце призначення не розкриваються. Слідкуйте за оновленнями на офіційних сторінках Укрзалізниці та уважно слухайте оголошення на вокзалах ваших міст.