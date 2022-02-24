Внаслідок обстрілу на Вінниччині поранено 26 осіб. Одна людина загинула

Один військовий загинув під час вибуху на Калинівському арсеналі. Ще 20 поранено. Є травмовані й серед цивільних. Наразі відомо про шістьох. Їхній стан — середнього ступеню важкості. Про це Суспільному розповів Калинівський міський голова Василь Поліщук. Поранених доправили в лікарню.

Горить на двох складах, де зберігають патрони. Пожежу гасять спеціальними пожежними танками. Загрози вибухів снарядів немає. На території арсеналу вибуховою хвилею пошкоджено всі адміністартивні та допомоміжні будівлі. Попередньо, причина — атака з повітря.

Зараз триває евакуація цивільного населення із найближчих сіл, зокрема Павлівки.

Зараз відбувається ще вибухи на складах. Тут є житловий сектор, я дав розпорядження проводити евакуацію з прилеглих сіл", — зазначив Василь Поліщук.

На Вінниччині оголосили про мобілізізію. Про це повідомив голова Вінницької облдержадміністрації Сергій Борзов.

Він попросив всіх чоловіків йти до військоматів.

Лікарні працюють у посиленому режимі. По місту кілометрові черги: на виїзді з міста, до банкоматів, на заправках.

Що відомо