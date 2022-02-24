Внаслідок обстрілу на Вінниччині поранено 26 осіб. Одна людина загинула

Один військовий загинув під час вибуху на Калинівському арсеналі. Ще 20 поранено. Є травмовані й серед цивільних. Наразі відомо про шістьох. Їхній стан — середнього ступеню важкості. Про це Суспільному розповів Калинівський міський голова Василь Поліщук. Поранених доправили в лікарню.
Горить на двох складах, де зберігають патрони. Пожежу гасять спеціальними пожежними танками. Загрози вибухів снарядів немає. На території арсеналу вибуховою хвилею пошкоджено всі адміністартивні та допомоміжні будівлі. Попередньо, причина — атака з повітря.
Зараз триває евакуація цивільного населення із найближчих сіл, зокрема Павлівки.
Зараз відбувається ще вибухи на складах. Тут є житловий сектор, я дав розпорядження проводити евакуацію з прилеглих сіл", — зазначив Василь Поліщук.
На Вінниччині оголосили про мобілізізію. Про це повідомив голова Вінницької облдержадміністрації Сергій Борзов.
Він попросив всіх чоловіків йти до військоматів.
Лікарні працюють у посиленому режимі. По місту кілометрові черги: на виїзді з міста, до банкоматів, на заправках.
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Що відомо
- Вранці 24 лютого президент Росії Володимир Путін виступив з екстреним зверненням до громадян, в якому повідомив про рішення щодо початку військової операції на Донбасі.
- 21 лютого президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Путін заявив, що "Л/ДНР" визнають у межах Донецької та Луганської областей, і підтвердив, що це означає крах Мінських домовленостей.
- Президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій Україні.