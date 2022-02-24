Укриття та сховища на Львівщині: де їх знайти

На Львівщині є понад 160 тисяч укриттів, якими можна скористатися у разі небезпеки. Вони переважно розташовані у підвальних чи цокольних приміщеннях. Розташування укриттів можна переглянути на інтерактивних картах.

У випадку небезпеки може з'явитись потреба сховатись у захисній споруді. За словами директора департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА Ігоря Туза, для укриття населення в основному передбачені споруди подвійного значення або найпростіші укриття. Спорудами подвійного призначення можуть бути підземні переходи, цокольні поверхи будинків, підземні паркінги, а найпростішими укриттями є підвали житлових будинків або інші споруди мінімального захисту населення.

За допомогою Інтерактивної карти захисних споруд Львівської області можна дізнатися про локації найближчих сховищ та протирадіаційних укриттів. У Львові на карті додатково позначені найпростіші укриття та споруди подвійного значення.

Як повідомив начальник відділу захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій управління цивільного захисту Львівської ОДА Володимир Кравцов, загальний фонд укриттів та захисних споруд достатній для того, щоб укрити усе населення Львівської області.

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