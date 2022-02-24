В Херсонській облдержадміністрації зранку відбулась термінова нарада

Зранку в Херсонській облдержадміністрації відбулась термінова нарада за участі начальника департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Олексія Сулімова та заступника голови облдержадміністрації Миколи Якименка.

"Щодо штабу: по представнику від медицини, ДСНС, МНС, ЖКХ. Кожен працює по своєму напрямку. По газорозподільчій системі информація – кожної години. По автобусах – у разі чого, автобуси будуть задіяні й будуть місця збору. В магазини організувати харчові продукти. Зараз почнуть люди переїжджати, - треба розгорнути пункт прийому. Звільнити всі гуртожитки, ТРЦ «Фабрика», і такі місця, де можна буде розміщувати людей: Каланчак, Чаплинка, Генічеськ", - сказав Олексій Сулімов.

"По заправках – в першу чергу заправляємо спецтранспорт. В першу чергу – швидкі допомоги. Зараз всі силові структури кинули на Каланчак. І головне – майже всі спеціалісти, хто не потрібен, залишаютья вдома", - сказав заступник голови облдержадміністрації Микола Якименко.