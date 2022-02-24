В Умані на Черкащині під час обстрілів загинув чоловік. Про це повідомила речниця Головного управління Нацполіції області Зоя Вовк.

Речниця додала, що 24 лютого, близько 08:30 у центральну частину Умані влучив снаряд. Загинув 39-річний уманчанин. Ще п'ятеро людей звернулися до лікарні з травмами.

Як розповіла Суспільному речниця Обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Ірина Назарок, був виклик до медиків екстренки, втім поранені дісталися лікувальних закладів самостійно:

"Відомо про одного загиблого та п'ятьох поранених цивільних", – прокоментувала Назарок.

"Один загиблий серед цивільного населення, ще п'ятеро людей перебуває в лікарні", - розповів голова Черкаської ОДА Олександр Скічко.

За його словами, нині в Уманському районі оголошена евакуація населення в радіусі військової частини – 30 км від Розсішок.

"Масові пункти збору для тих, хто без автівок: на виїзді з Умані на автодорозі Стрий – Ізварине біля АЗС WOG.Там чекатимуть автобуси. Для тих, хто на власному транспорті: їхати автодорогою Н-16 до кола, поворот на Тальне (біля автостанції). Там координуватимуть представники РДА", – повідомив Скічко.

Що відомо

У Києві та області вранці 24 лютого пролунали вибухи, а з міжнародного аеропорту "Бориспіль" евакуюють людей. Київська державна міська адміністрація зібрала штаб надзвичайних ситуацій.

Жителів різних районів Харкова в ніч на 24 лютого чують вибухи у різних районах — Олексіївка, Салтівка, Нові Будинки, П'ятихатки.

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