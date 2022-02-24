На Черкащині встановлюють блокпости на виїздах та скликають до військових частин резервний склад першої черги. Про це повідомив голова Черкаської ОДА Олександр Скічко.

"Задля безпеки встановлюємо блокпости на виїздах із міст та області. Оперативний резерв першої черги має негайно прибути до військових частин", – повідомив Скічко.

Якщо ви почули звуки сирен, переривчасті гудки підприємств або звуки гучномовця, що тривають упродовж кількох хвилин, це означає попереджувальний сигнал "УВАГА, ВСІМ!" Що треба робити, почувши сигнал?

1.Увімкнути телебачення або радіо: інформація передається офіційними каналами впродовж 5 хвилин після сигналу.

2. Прослухавши повідомлення, виконуйте всі інструкції.

Збірні пункти евакуації м.Черкаси http://dozor.cc.ua/zep.html

Захисні споруди для укриття по районах https://ck-oda.gov.ua/zaxisni-sporudi-dlya-ukrittya-naselennya-v-oblasti/

Що відомо