На Черкащині встановлюють блокпости на виїздах та скликають до військових частин резервний склад першої черги. Про це повідомив голова Черкаської ОДА Олександр Скічко.
"Задля безпеки встановлюємо блокпости на виїздах із міст та області. Оперативний резерв першої черги має негайно прибути до військових частин", – повідомив Скічко.
Якщо ви почули звуки сирен, переривчасті гудки підприємств або звуки гучномовця, що тривають упродовж кількох хвилин, це означає попереджувальний сигнал "УВАГА, ВСІМ!" Що треба робити, почувши сигнал?
1.Увімкнути телебачення або радіо: інформація передається офіційними каналами впродовж 5 хвилин після сигналу.
2. Прослухавши повідомлення, виконуйте всі інструкції.
Збірні пункти евакуації м.Черкаси http://dozor.cc.ua/zep.html
Захисні споруди для укриття по районах https://ck-oda.gov.ua/zaxisni-sporudi-dlya-ukrittya-naselennya-v-oblasti/
Що відомо
- Уманський район: евакуація населення в радіусі військової частини – 30 км від Розсішок.
- Черкаський район: евакуація населення в радіусі військової частини – 16 км від Дубіївки. Наші військові частини та склади зазнають атак. Тому, будь ласка, тримайтеся від них якомога подалі.
- Президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія введе війська на територію України. Путін заявив, що Росія проведе військову операцію в Україні на звернення самоназваних "Л/ДНР", таким чином Росія вводить війська на непідконтрольні Україні території.
- Уранці 24 лютого журналісти Суспільного повідомляють про звуки вибухів в Києві, Харкові та інших містах.
- "Украерорух" оголосив про закриття повітряного простору України для цивільних літаків через вторгнення Росії на українську територію.
- По всій Україні запроваджують воєнний стан, заявив президент України Володимир Зеленський.
- 21 лютого президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Путін заявив, що "Л/ДНР" визнають у межах Донецької та Луганської областей, і підтвердив, що це означає крах Мінських домовленостей.