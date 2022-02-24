Хакери атакують базові інформаційні ресурси України — Федоров

Усі базові інформаційні ресурси піддалися та продовжують піддаватися кібератакам. Міністерство цифрової трансформації вживає необхідних заходів.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

"Всю ніч ми боронили кіберпростір. Атаки на всі базові інформаційні ресурси відбувалися та відбуваються без зупинок", — написав він.

Федоров зазначив, що наразі всі ресурси працюють стабільно, а команди з кібербезпеки на місцях.

"Зберігаємо спокій та не панікуємо", — додав міністр.

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