Хакери атакують базові інформаційні ресурси України — Федоров

Усі базові інформаційні ресурси піддалися та продовжують піддаватися кібератакам. Міністерство цифрової трансформації вживає необхідних заходів.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.
"Всю ніч ми боронили кіберпростір. Атаки на всі базові інформаційні ресурси відбувалися та відбуваються без зупинок", — написав він.
Федоров зазначив, що наразі всі ресурси працюють стабільно, а команди з кібербезпеки на місцях.
"Зберігаємо спокій та не панікуємо", — додав міністр.
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