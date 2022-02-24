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У Дніпрі батьків просять залишити дітей дома
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У Дніпрі батьків просять залишити дітей дома

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Аліна Горбань
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У Дніпрі батьків просять залишити дітей дома Ілюстративне фото, Unsplash

У зв'язку в введенням воєнного стану в Україні, батьків просять залишити дітей вдома. Про це повідомляє департамент гуманітарної політики області.

"Діти залишаються вдома! Батьки, не ведіть дітей до школи та садочків до особливий розпоряджень", - йдеться у повідомленні

Що відомо

  • Зранку 24 лютого по всій Україні запровадили воєнний стан. Україна закрила небо для цивільних літаків.
  • Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що Росія почала інтенсивні обстріли українських підрозділів на сході та центрів військового управління та аеродромів в інших регіонах. Він запевнив, що ситуація контрольована.
  • Військове вторгнення Росії. Останні новини.

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