У Дніпрі батьків просять залишити дітей дома

У зв'язку в введенням воєнного стану в Україні, батьків просять залишити дітей вдома. Про це повідомляє департамент гуманітарної політики області.

"Діти залишаються вдома! Батьки, не ведіть дітей до школи та садочків до особливий розпоряджень", - йдеться у повідомленні

Що відомо

Зранку 24 лютого по всій Україні запровадили воєнний стан. Україна закрила небо для цивільних літаків.

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що Росія почала інтенсивні обстріли українських підрозділів на сході та центрів військового управління та аеродромів в інших регіонах. Він запевнив, що ситуація контрольована.

Військове вторгнення Росії. Останні новини.

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