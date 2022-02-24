У Дніпрі батьків просять залишити дітей дома

У зв'язку в введенням воєнного стану в Україні, батьків просять залишити дітей вдома. Про це повідомляє департамент гуманітарної політики області.
"Діти залишаються вдома! Батьки, не ведіть дітей до школи та садочків до особливий розпоряджень", - йдеться у повідомленні
Що відомо
- Зранку 24 лютого по всій Україні запровадили воєнний стан. Україна закрила небо для цивільних літаків.
- Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що Росія почала інтенсивні обстріли українських підрозділів на сході та центрів військового управління та аеродромів в інших регіонах. Він запевнив, що ситуація контрольована.
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