На Черкащині в Уманському районі оголошена евакуація населення в радіусі військової частини - 30 км від Розсішок. Про це повідомив Голова Черкаської ОДА Олександр Скічко.

"Оголошуємо евакуацію населення в Уманському районі в радіусі військової частини — 30 км від Розсішок. Скоро прибудуть автобуси. У кого є власний транспорт — скористайтеся ним!", — повідомив Олександр Скічко.

Що відомо

У Києві та області вранці 24 лютого пролунали вибухи, а з міжнародного аеропорту "Бориспіль" евакуюють людей. Київська державна міська адміністрація зібрала штаб надзвичайних ситуацій.

Жителів різних районів Харкова в ніч на 24 лютого чують вибухи у різних районах — Олексіївка, Салтівка, Нові Будинки, П'ятихатки.

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