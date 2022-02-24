У Києві чутно вибухи. Що відбувається

У Києві та області вранці 24 лютого пролунали вибухи, а з міжнародного аеропорту "Бориспіль" евакуюють людей. Також у столиці пролунали сирени. У зв'язку з початком вторгнення Росії на українську територію Київська державна міська адміністрація зібрала штаб надзвичайних ситуацій.

Як повідомив Суспільному заступник голови КМДА Андрій Крищенко, вибухи пролунали в районі Борисполя та Броварів.

"Це було не в Києві, це було чутно на території області — Бровари та Бориспіль. У Києві поки не відбулось ніяких дій. Зараз збирається штаб надзвичайної ситуації", — сказав він.

У пресслужбі аеропорту "Бориспіль" Суспільному повідомили про евакуацію людей з повітряної гавані. На столичних заправках, а також на мостах з лівого на правий берег, зокрема на Південному мосту виникли затори.

Суспільному повідомили про евакуацію людей з повітряної гавані. На столичних заправках, а також на мостах з лівого на правий берег, зокрема на Південному мосту виникли затори. Радник голови МВС Антон Геращенко поінформував, що було завдано ракетних ударів по центрах військового управління, аеродромах, військових складах у Києві, Харкові, Дніпрі.

"Вторгнення почалося....Йдуть артилерійські обстріли кордону. З сьогодення у світі Нова геополітична реальність. Або Україна та світ зупинить нового Гітлера зараз чи буде Третя Світова війна", — написав він у Facebook.

У столичному метрополітені повідомили, що метро працює у звичайному режимі.

повідомили, що метро працює у звичайному режимі. На Центральному залізничному вокзалі поки спокійно, інформації про перенесення чи затримку поїздів поки немає.

Дар’я Феденко/Суспільне

Дар’я Феденко/Суспільне

Олег Феденко

Олег Феденко /Суспільне

Приблизно о 7-й ранку у столиці увімкнути сирени цивільної оборони.

"Зафіксована повітряна загроза! У разі ввімкнення сирен просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту", — поінформували в КМДА.

Станом на 7:20 у центрі Києва та в урядовому кварталі ситуація спокійна, людей практично нема. Проте, за даними джерел Суспільного, на виїздах з Києва виникли затори.

Мер Києва Віталій Кличко закликав киян не піддаватися паніці, тримати напоготові "тривожну валізку", а всіх, хто не задіяний в роботі критичної інфраструктури та життєзабезпечення міста, — залишатися вдома.

"Україна атакована агресором. Гуркіт снарядів чутно і в Києві. Найстрашніший ворог зараз — паніка. Не втрачаємо витримки. Тримайте напоготові "тривожну валізку". Документи, необхідний мінімум речей, щоб оперативно, за потреби, дістатися до укриття чи сховища", — звернувся Кличко до жителів столиці.

Він додав, що міська влада продовжує забезпечувати функціонування міста.

Усі останні новини щодо ситуації на Донбасі, дій Росії та реакції України та світу читайте тут.

Дивіться спецефір Суспільного:

Що відомо

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу