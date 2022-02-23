Матеріали та гроші на маскувальні сітки для української армії збирають дружини військових в Івано-Франківську. Окрім цього, жінки просять небайдужих долучитися до їхнього виготовлення. Про це Суспільному розповіла членкиня громадської організації "Дружина воїна" Леся Марковецька.

З її слів, щоб сплести сітки, потрібна натуральна тканина кольору хакі. Також волонтерки збирають й інші речі для бійців: будівельні матеріали, ліхтарики, цвяхи та сокири.

"Дуже багато часу і зусиль витрачаємо на нарізання тканини. Якщо є можливість нарізати смужки 2-3 см завширшки й завдовжки десь 20-30 см, буде дуже добре. Це полегшить нам роботу. Харчі наразі не потрібні. Ми їх до різдвяних свят зібрали, передаємо хлопцям ще досі. Зараз потрібні речі для того, щоб вони могли обслуговувати зону, в якій перебувають", — каже Леся Марковецька.

Фото: Суспільне Карпати

За словами учасниці організації Наталії Команіцької, потреба в маскувальних сітках для українських військових останнім часом значно зросла.

"Зараз підписали наказ про мобілізацію резервістів. Армія наша буде розширюватися. Ми хочемо їм допомагати. Першочергово хлопців потрібно забезпечити сітками. Ми — дружини військових, ми не можемо бути осторонь. Мусимо допомагати, щоб наша армія перемогла і хлопці відчули підтримку", — розповіла Наталія Команіцька.

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Громадську організацію "Дружина воїна" створили у грудні 2018 року. З того часу, розповідає учасниця Галина Гуляк, жінки військових та волонтери плетуть маскувальні сітки й збирають гроші для української армії. Нещодавно вони відправили бійцям сітку завдовжки 8 м, книжки та харчі.

"В принципі, це — не важко. Налаштовуємося і плетемо. Ми самі вчилися з відео у YouTube. Її можна сплести за тиждень або місяць. Запрошуємо усіх охочих за можливості приєднуватися до плетіння сітки", — каже Галина Гуляк.

Тканини для маскувальних сіток та іншу благодійну допомогу членкині організації "Дружина воїна" просять приносити до Івано-Франківської міської асоціації учасників АТО, яка розташована на вулиці Шашкевича, 2.

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