22 лютого на Вічевому майдані в Івано-Франківську рятувальники та представники Товариства Червоного Хреста в Україні навчали школярів та перехожих, як діяти в разі увімкнення сирен, правил поведінки з вибухонебезпечними предметами та домедичної допомоги.

Про це Суспільному розповіла речниця Держслужби з надзвичайних ситуацій в області Христина Перцович.

З її слів, рятувальники упродовж дня навчатимуть охочих цивільного захисту у центрі міста, де найбільш людно. Вони також ознайомлюватимуть із вмістом тривожної валізи та аптечки. На захід прийшли школярі старших класів, також до намету рятувальників підходять перехожі, серед них, каже Христина Перцович, багато людей похилого віку.

Фото: Суспільне Карпати Речниця Держслужби з надзвичайних ситуацій в області Христина Перцович

"Вони підходять, питаються, як правильно діяти, що робити, беруть листівки. І ми вже на місці їх заспокоюємо та навчаємо", — розповіла речниця Держслужби з надзвичайних ситуацій в області.

Фото: Суспільне Карпати В Івано-Франківську людей навчають цивільного захисту

На захід з онуком прийшов Василь Сопків. Чоловік каже, що у минулому був полковником та підтримує такі навчання.

"Я стривожений ситуацією в країні, прийшов сьогодні сюди й підтримую розумні кроки тероборони. Ми відвикли від небезпеки, а загроза — реальна. Тут серед дітей стоїть мій онук зі школи — десятикласник. Щастя, що розумні керівники привели його сюди навчити, як себе захистити", — розповів Василь Сопків.

Фото: Суспільне Карпати Віталій Стецьків та Тимур Сайкін розповіли про очікування від навчань

Семикласники ліцею № 3 Віталій Стецьків та Тимур Сайкін кажуть, що хочуть під час навчань дізнатися про правила поведінки у надзвичайних ситуаціях.

"Я б хотів почути, якщо буде війна, що робити, коли сирена лунає, — каже Тимур Сайкін. — Як евакуюватися. Не хотілося б війни, але все ж треба знати. Мені відомо, що у нас є бомбосховища. Також цікаво побачити, як виглядають різні міни, що робити, якщо їх знайшов".

Фото: Суспільне Карпати Піротехніки навчають правил поведінки з вибухонебезпечними предметами

Про правила поведінки з вибухонебезпечними предметами розповідали піротехніки Держслужби з надзвичайних ситуацій в області. Зі слів начальника групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення Олександра Куштапіна, в жодному разі не можна торкатися вибухівки.

Фото: Суспільне Карпати Стенд, на якому демонстрували види вибухонебезпечних предметів

"Якщо ви знайшли вибухівку у лісі, в полі чи на городі, то за можливості позначте місце та повідомте за телефоном "101" або "102", а також в органи місцевого самоврядування", — каже Олександр Куштапін.

Майстер-клас з надання домедичної допомоги у центрі Івано-Франківська проводили волонтери Червоного Хреста України. Під час заходу вони показували, як можна допомогти підтримати життя людини до приїзду медиків, каже представник організації та інструктор з першої допомоги Андрій Жиравов.

Фото: Суспільне Карпати Інструктор з першої допомоги Андрій Жиравов

"Ми навчатимемо людей проводити серцево-легеневу реанімацію, штучну вентиляцію легенів. Мої колеги показуватимуть, як укомплектувати аптечку, що туди покласти, та відповідатимемо на запитання перехожих", — каже Андрій Жиравов.

Фото: Суспільне Карпати Під час заходу навчали навичок домедичної допомоги

Також перехожим роздавали інформаційні листівки про поведінку у разі небезпеки.

"Ми звертаємо увагу населення, що не потрібно піддаватися дезінформації, а черпати інформацію лише з офіційних джерел. Також вірити у Збройні сили України, адже своєю недовірою ми їх принижуємо", — каже Христина Перцович.

З її слів, 19 лютого рятувальники також проводили навчання волонтерів Штабу оборони Прикарпаття. У них взяли участь приблизно 60 учасників. Такі ж навчання волонтери проводитимуть у містах і селах Івано-Франківщини.

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