Система оповіщення цивільного населення Івано-Франківська складається із 15 сирен і дев'ятьох гучномовців. Вона є застарілою і вмикається пів години. Про це на оперативній нараді розповів начальник управління з питань надзвичайних ситуацій міськради Ігор Влізло.

"Спершу звучить сирена, а після неї — звукове повідомлення про те, що сталося і як потрібно чинити. Після отримання інформації громадяни повинні діяти без паніки. Вони мають мати тривожні валізи та документи. І якщо потрібно буде зійти у підвал, то мають сходити, якщо є можливість — сісти в автомобіль і виїхати за межі міста — людина сідає і виїжджає", — розповів Ігор Влізло.

З його слів, на території міста працюють 15 сирен і дев'ять гучномовців. Їх виготовили у 1960, тож техніці — 62 роки.

"Більшість з них — це транзистори або лампові. Поки вони запускаються, потрібно пів години, щоб нагрітися. Тобто система оповіщення — ще радянської доби, початку радянської доби. На сьогодні вона неефективна не тому, що не цифрова, а тому, що система є дуже енергозатратна і, можна сказати, "дихає на ладан". Щоб знайти сьогодні транзистор або лампу, її практично в Україні й навіть у Росії вже немає. Те, що ми могли зібрати у Франківську — це ми з Коломиї привезли, десь там домовилися за пляшку та "зліпили" у Франківську. Однак система оповіщення на сьогодні функціонує", — каже Ігор Влізло.

За його словами, систему оповіщення в Івано-Франківську запускають раз у тиждень. Також раз на місяць управління з надзвичайних ситуацій тестує цифровий комплекс оповіщення "Атрис", який працює у міськвиконкомі.

"Він може одночасно обслуговувати понад 500 абонентів через SMS. Про що йде мова: у випадку надзвичайної ситуації ми надсилаємо SMS-повідомлення керівникам підприємств, керівникам міста різних рангів, телефони яких є у нас уведені (у базу — ред.)", — розповів Ігор Влізло.

За потреби надзвичайні новини будуть транслюватися в ефірах місцевих теле- і радіостанцій, а також по "вуличному радіо", яке працює на зупинках громадського транспорту у місті.

"Є можливість ретранслювати звернення відповідних служб для того, щоб повідомити жителів міста про ту чи іншу ситуацію", — каже начальник управління з питань надзвичайних ситуацій міськради.

Найнадійнішим джерелом інформації в умовах надзвичайних ситуацій і війни, зі слів Ігоря Влізла, є дротові радіо та телефони.

"На сьогодні в Івано-Франківську функціонує 1 600 радіоточок, раніше їх було 5 800 або й більше. Дротових телефонних апаратів у місті є 10 тис., а в попередні роки було 35 тис.", — розповів Ігор Влізло.

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