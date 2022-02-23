Депутати Івано-Франківської міської ради закликають керівництво держави негайно закрити кордон з Російською Федерацією та Білоруссю, а також увести воєнний стан на території Донецької й Луганської областей. Окрім цього, розірвати дипломатичні відносини з агресором.

Відповідне звернення до Президента України, Верховної Ради України та Кабінету міністрів України на сесії міської ради 23 лютого одноголосно підтримав 41 депутат.

"У ніч з 21 на 22 лютого 2022 року збройні сили Російської Федерації порушили державний кордон та територіальну цілісність України та своїми діями підтвердили факт своєї збройної агресії проти Української держави, яка триває вже вісім років (з 20 лютого 2014 року)", — йдеться у зверненні.

Відповідні проєкти постанов № 7093 та № 7095 22 лютого зареєструвала народна депутатка від Івано-Франківська Оксана Савчук.

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Також Івано-Франківська міська рада звернулася з проханням збільшити фінансування оборонних витрат коштом статей, які не є пріоритетними в умовах підвищеної військової загрози. Окрім цього, депутати вимагають від уряду та парламенту націоналізувати майно російського бізнесу та колаборантів в Україні.

"Вимагаємо на законодавчому рівні ухвалити рішення про автоматичне позбавлення українського громадянства тих людей, що набули російське", — йдеться у зверненні.

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