Управління бригади та батальйону територіальної оборони Івано-Франківська потребують приміщення для дислокації. Про це на оперативній нараді повідомив командир бригади тероборони Івано-Франківська Юрій Копадзе.

"Ми розуміємо, що обмежені в ресурсі. Але станом на сьогодні, що управління бригади, що управління батальйонів не мають місця постійної дислокації. Якщо є можливість у когось, маю на увазі, хто знає, що у нас є якісь вивільнені фонди, де можна буде розмістити майже 100 людей, ми були б вам дуже вдячні", — сказав Юрій Копадзе.

З його слів, саме від облаштування і якісного налагодження роботи бригади буде залежати ефективність територіальної оборони.

"Вони зараз перебувають у воєнкоматі — 20 людей в одній кімнаті", — розповів заступник міського голови Руслан Гайда.

Мер Івано-Франківська доручив Русланові Гайді пошукати приміщення для управління бригади територіальної оборони.

"Треба подумати про приміщення, хоча зрозуміло, що найкраще було б десь облаштувати на базі військової частини, де вже більш-менш підготовлені всі ті речі, які мають бути. Але прохання, Руслане Гайда, давайте, працюємо, може, щось запропонуємо", — сказав Руслан Марцінків.

Батальйон територіальної оборони Івано-Франківська продовжують комплектувати резервістами. Зі слів Юрія Копадзе, жінкам, які хочуть вступити до його лав, потрібно стати на військовий облік.

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