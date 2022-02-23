Смерть семирічного хлопчика з Черкас: справу передали до суду

Досудове розслідування у справі смерті семирічного хлопчика з Черкас завершилось. Справу передали до суду, розповіла Суспільному речниця Черкаської обласної прокуратури Світлана Андрейченко.

За словами Світлани Андрейченко, подружжя – 51-річна дружина та 53-річний чоловік упродовж декількох днів не вжили необхідних заходів для збереження життя малолітнього.

"На цей час обвинувачені перебувають під вартою. Прокурор підготовив клопотання про продовження їм строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідчі зібрали докази причетності їх до залишення дитини в небезпеці: допитали близько 100 свідків, провели 20 експертиз, дослідили речові докази, отримали тимчасовий доступ до речей і документів, що мають істотне значення для з’ясування та детального відтворення обставин події, проаналізували отримані за результатами слідчих дій відомості", — прокоментувала Світлана Андрейченко.

Речниця зауважила, що досудове розслідування завершилось. Обвинувальний акт направили до Соснівського суду м. Черкас. Підозрюваних судитимуть за частиною 3 ст. 135 Кримінального кодексу України. Їм загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Що відомо

Семирічний хлопчик поступив у лікарню 24-го серпня по "швидкій" з ознаками мозкової коми третього ступеня.

25 серпня його стан був стабільно важким. Діяльність мозку була наднизькою, її ледь фіксували прилади, а дихала дитина лише завдяки апарату штучного дихання, розповіли медики.

Як повідомила речниця Нацполіції області Зоя Вовк, за словами бабусі хлопчика, дитина отримала травми після падіння з купи цегли у дворі. Швидку вона викликала лише через кілька днів.

У прокуратурі відкрили та розслідують два кримінальні провадження: за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 128 та ч. 3 ст. 135 Кримінального кодексу України. Наразі з’ясовуються обставини, за яких хлопчик отримав тілесні ушкодження, призначили судово-медичну експертизу. Служба у справах дітей з’ясовує стан утримання та умови проживання дитини, перевіряють повноту виконання його батьками обов’язків щодо виховання та розвитку дитини.

Жінці вручили підозру за залишення дитини в небезпеці – за частиною 3 статті 135 Кримінального кодексу України.

Її триматимуть під вартою 60 діб. Судове засідання щодо обрання запобіжного заходу відбувалось у закритому режимі, оскільки, за словами підозрюваної, потерпілий є малолітнім і розголошення відомостей про нього може йому нашкодити.

Жінка подала апеляцію, однак її залишили під вартою на два місяці.

Чоловіка, який доводиться названим дідом травмованому хлопчику, також взяли під варту.

Хлопчик, який перебував у термінальній комі в Черкаській обласній дитячій лікарні, помер 5-го вересня о шостій десять вечора. Про це Суспільному повідомила медична директорка закладу Наталія Волчкова.

У пресслужбі Офісу Генерального прокурора повідомили, що взяли на контроль розслідування у цьому кримінальному провадженні.

У поліції назвали причину смерті хлопчика. Він помер від травми голови та крововиливу. Наразі призначили низку експертиз. Також перевіряють чи дійсно матері дитини робили операцію в столиці.

Дитячі іграшки, лампадки та записки зі словами підтримки принесли небайдужі черкасці до двору, де живуть названі дід та баба, яких звинувачують у недогляді за дитиною.

Підозрюваних у смерті хлопчика відправили на судово-психіатричну експертизу.

20 січня Придніпровський районний суд м.Черкаси продовжив строк запобіжного заходу (тримання під вартою) до 28 лютого за клопотанням органу досудового розслідування, погодженим прокуратурою.

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