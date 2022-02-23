Смерть семирічного хлопчика з Черкас: справу передали до суду

Досудове розслідування у справі смерті семирічного хлопчика з Черкас завершилось. Справу передали до суду, розповіла Суспільному речниця Черкаської обласної прокуратури Світлана Андрейченко.
За словами Світлани Андрейченко, подружжя – 51-річна дружина та 53-річний чоловік упродовж декількох днів не вжили необхідних заходів для збереження життя малолітнього.
"На цей час обвинувачені перебувають під вартою. Прокурор підготовив клопотання про продовження їм строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідчі зібрали докази причетності їх до залишення дитини в небезпеці: допитали близько 100 свідків, провели 20 експертиз, дослідили речові докази, отримали тимчасовий доступ до речей і документів, що мають істотне значення для з’ясування та детального відтворення обставин події, проаналізували отримані за результатами слідчих дій відомості", — прокоментувала Світлана Андрейченко.
Речниця зауважила, що досудове розслідування завершилось. Обвинувальний акт направили до Соснівського суду м. Черкас. Підозрюваних судитимуть за частиною 3 ст. 135Залишення в небезпеці Кримінального кодексу України. Їм загрожує позбавлення воліЦе такий вид покарання, при якому людина повністю ізолюється від суспільства в установах закритого типу на строк від трьох до восьми років.
Що відомо
- Семирічний хлопчик поступив у лікарню 24-го серпня по "швидкій" з ознаками мозкової коми третього ступеня.
- 25 серпня його стан був стабільно важким. Діяльність мозку була наднизькою, її ледь фіксували прилади, а дихала дитина лише завдяки апарату штучного дихання, розповіли медики.
- Як повідомила речниця Нацполіції області Зоя Вовк, за словами бабусі хлопчика, дитина отримала травми після падіння з купи цегли у дворі. Швидку вона викликала лише через кілька днів.
- У прокуратурі відкрили та розслідують два кримінальні провадження: за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 128 та ч. 3 ст. 135 Кримінального кодексу України. Наразі з’ясовуються обставини, за яких хлопчик отримав тілесні ушкодження, призначили судово-медичну експертизу. Служба у справах дітей з’ясовує стан утримання та умови проживання дитини, перевіряють повноту виконання його батьками обов’язків щодо виховання та розвитку дитини.
- Жінці вручили підозру за залишення дитини в небезпеці – за частиною 3 статті 135 Кримінального кодексу України.
- Її триматимуть під вартою 60 діб. Судове засідання щодо обрання запобіжного заходу відбувалось у закритому режимі, оскільки, за словами підозрюваної, потерпілий є малолітнім і розголошення відомостей про нього може йому нашкодити.
- Жінка подала апеляцію, однак її залишили під вартою на два місяці.
- Чоловіка, який доводиться названим дідом травмованому хлопчику, також взяли під варту.
- Хлопчик, який перебував у термінальній комі в Черкаській обласній дитячій лікарні, помер 5-го вересня о шостій десять вечора. Про це Суспільному повідомила медична директорка закладу Наталія Волчкова.
- У пресслужбі Офісу Генерального прокурора повідомили, що взяли на контроль розслідування у цьому кримінальному провадженні.
- У поліції назвали причину смерті хлопчика. Він помер від травми голови та крововиливу. Наразі призначили низку експертиз. Також перевіряють чи дійсно матері дитини робили операцію в столиці.
- Дитячі іграшки, лампадки та записки зі словами підтримки принесли небайдужі черкасці до двору, де живуть названі дід та баба, яких звинувачують у недогляді за дитиною.
- Підозрюваних у смерті хлопчика відправили на судово-психіатричну експертизу.
- 20 січня Придніпровський районний суд м.Черкаси продовжив строк запобіжного заходу (тримання під вартою) до 28 лютого за клопотанням органу досудового розслідування, погодженим прокуратурою.
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