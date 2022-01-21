Підозрюваним у справі семирічного хлопчика, якого залишили в небезпеці і який невдовзі помер, продовжили строк дії запобіжного заходу ще на місяць. Про це Суспільному повідомила речниця прокуратури Черкаської області Світлана Андрейченко.

Зі слів речниці, 20 січня Придніпровський районний суд м.Черкаси продовжив строк запобіжного заходу (тримання під вартою) до 28 лютого за клопотанням органу досудового розслідування, погодженим прокуратурою.

Що відомо

Семирічний хлопчик поступив у лікарню 24-го серпня по "швидкій" з ознаками мозкової коми третього ступеня.

25 серпня його стан був стабільно важким. Діяльність мозку була наднизькою, її ледь фіксували прилади, а дихала дитина лише завдяки апарату штучного дихання, розповіли медики.

Як повідомила речниця Нацполіції області Зоя Вовк, за словами бабусі хлопчика, дитина отримала травми після падіння з купи цегли у дворі. Швидку вона викликала лише через кілька днів.

У прокуратурі відкрили та розслідують два кримінальні провадження: за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 128 та ч. 3 ст. 135 Кримінального кодексу України. Наразі з’ясовуються обставини, за яких хлопчик отримав тілесні ушкодження, призначили судово-медичну експертизу. Служба у справах дітей з’ясовує стан утримання та умови проживання дитини, перевіряють повноту виконання його батьками обов’язків щодо виховання та розвитку дитини.

Жінці вручили підозру за залишення дитини в небезпеці – за частиною 3 статті 135 Кримінального кодексу України.

Її триматимуть під вартою 60 діб. Судове засідання щодо обрання запобіжного заходу відбувалось у закритому режимі, оскільки, за словами підозрюваної, потерпілий є малолітнім і розголошення відомостей про нього може йому нашкодити.

Жінка подала апеляцію, однак її залишили під вартою на два місяці.

Чоловіка, який доводиться названим дідом травмованому хлопчику, також взяли під варту.

Хлопчик, який перебував у термінальній комі в Черкаській обласній дитячій лікарні, помер 5-го вересня о шостій десять вечора. Про це Суспільному повідомила медична директорка закладу Наталія Волчкова.

У пресслужбі Офісу Генерального прокурора повідомили, що взяли на контроль розслідування у цьому кримінальному провадженні.

У поліції назвали причину смерті хлопчика. Він помер від травми голови та крововиливу. Наразі призначили низку експертиз. Також перевіряють чи дійсно матері дитини робили операцію в столиці.

Дитячі іграшки, лампадки та записки зі словами підтримки принесли небайдужі черкасці до двору, де живуть названі дід та баба, яких звинувачують у недогляді за дитиною.

Підозрюваних у смерті хлопчика відправили на судово-психіатричну експертизу.

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