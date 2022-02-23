Якщо в Україні загалом або в Чернігівській області зокрема введуть надзвичайний стан, то виборчий процес припиниться, а проведення виборів за 206 округом, запланованих на 27 березня, скасують. Про це в коментарі Суспільному сказала координаторка виборчих програм громадянська мережа "ОПОРА" Ольга Айвазовська.

"У правовий режим надзвичайного стану вибори не проводяться. Якщо мова про 206 округ, то ця виборча кампанія буде припинена. По суті, припиняється цей процес в цілому, і він не може бути відновлений, він буде початий спочатку, так як надзвичайний стан вводиться на період 30 днів, станом на зараз, і може бути продовжений на 60 днів (усього, – ред). Це – вже, по факту, як поточна виборча кампанія, принаймні, офіційна стадія».

За словами Айвазовської, кошти, виділені на підготовку та проведення виборів, повернуться до бюджету.

Згідно з процедурою, після прийняття рішення про запровадження надзвичайного стану, ЦВК має прийняти постанову про припинення виборчого процесу. Як каже Ольга Айвазовська, це – формальна процедура, але вона має відбутися.

І, з великою вірогідністю, виборчий процес почнеться заново після закінчення терміну НС.

Як ми повідомляли раніше, 29 жовтня 2021 року Центральна виборча комісія призначила проміжні вибори народного депутата України за 206 округом (до нього входить: частина Новозаводського району Чернігова, колишній Ріпкинський, Чернігівський райони, — ред.) на 27 березня 2022 року. Рішення ухвалено у зв’язку зі смертю народного депутата Антона Полякова.

26 січня розпочався виборчий процес. На засіданні 4 лютого ЦВК утворила окружну виборчу комісію ОВО № 206 у кількості 18 людей.

Що відомо:

Кандидатами за 206 округом ЦВК зареєструвала: