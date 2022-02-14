"Слуга народу" не висуватиме свого кандидата на проміжних виборах за 206 округом. Про це 14 лютого, в останній день подачі кандидатур від партій, Суспільному розповіли одразу кілька представників президентської політсили. Це нардепи від Чернігівщини Олег Семінський, Валерій Зуб та голова політради обласного осередку партії "Слуга народу" Олександр Сова. Проте для членів партії залишається можливість зареєструватися на проміжних виборах як самовисуванцям: ЦВК прийматиме від них документи на реєстрацію до 24 лютого. Чому провладна партія відмовилася висувати власного кандидата та кого може підтримати на виборах – читайте далі.

Кандидатів було багато, але жодного не обрали

За словами нардепа "Слуги народу" від Чернігова Олега Семінського, у партії обговорювалися кандидатури одразу кількох ймовірних висуванців від провладної партії.

"Були певні кандидатури, було обговорення, але я думаю, що керівництво партії зараз зайняте іншим: захистом країни від агресії Росії, завершенням опалювального періоду та рештою нагальних питань", — зазначає нардеп.

Фото - "Новое время" Олег Семінський

У соцмережах повідомляли, що кандидатом від "Слуги народу" може стати український боксер Олександр Усик. Він це категорично заперечував. Також, як повідомляло Суспільне, серед ймовірних висуванців згадували прізвища депутатів облради від "слуг" Івана Дементова, Віталія Свириденка та Дмитра Іванова. Останнього пропонував той же Олег Семінський. Цю інформацію він підтвердив журналістам Суспільного.

Потенційних кандидатів було вдосталь, але більш-менш серйозно говорили про президента футбольного клубу "Десна" Володимира Левіна. Як розповів він у коментарі Суспільного, завдяки депутатству він хотів залучити гроші на реконструкцію стадіону імені Гагаріна у Чернігові в рамках програми "Велике будівництво".

"Я не буду говорити, хто мене рекомендував як кандидата за 206 округом, але можу сказати, що ця рекомендація була найвища. Знаю ще двох достатньо поважних кандидатів на висунення від "Слуги народу", яких розглядали до мене, але я так розумію, в партії немає часу на розгляд тих чи інших кандидатів. Є багато важливих державних питань, і сьогодні є рішення не розсіюватись на розв'язання питань за 206 виборчим округом", — каже пан Левін.

ФОТО: football.ua Володимир Левін

Ймовірна підтримка іншого кандидата

Попри те, що офіційно "Слуга народу" не висуває свого кандидата в народні депутати на проміжних виборах за 206 округом, це ще не означає, що партія "злила" округ. Так вважає політичний оглядач Олександр Рись.

"Скоріше за все, вони підтримають іншого кандидата, який балотуватиметься не від бренду ЗеКоманди. Потім, в разі перемоги, цей лояльний кандидат буде підтримувати лінію президента та слуг народу", — зазначає політичний оглядач.

Не виключає такої можливості й нардеп Олег Семінський та зокрема коментує можливість підтримки депутата облради від фракції "НАШ КРАЙ" Олександра Демиденка.

"Я цього не виключаю. З Демиденком персонально не знайомий, але чув багато хорошого про нього, зокрема, що він принципова, порядна людина. Тому я не можу виключати того, що ми його підтримаємо на виборах", — заявляє нардеп.

Своєю чергою, сам Олександр Демиденко спростовує будь-які переговори зі «Слугою народу» щодо підтримки на виборах.

"Я ні з ким не вів перемовин про підтримку своєї кандидатури. Буду балотуватися самовисуванцем. А якщо якась партія буде підтримувати, нехай підтримує", — сказав Олександр Демиденко.

ФОТО: Фейсбук-сторінка Олександра Демиденка Олександр Демиденко

Думка політичного оглядача

На думку Олександра Рися, для "Слуги народу" було дуже важливо вигравати довибори в різних регіонах та показувати таким чином, що є підтримка політичної сили, і те, що вони вміють вести виборчу кампанію. Він вважає, що виграшні довибори були класною іміджевою історією, яка показувала, що "Слуга народу" сильна провладна партія. Проте в Чернігові все пішло інакше.

"Те, що вони не висувають свого кандидата за 206 округом я вважаю проявом слабкості для партії. І це не лише прояв слабкості в очах виборців, а й депутатів та соратників. Якщо партія навіть не намагається перемогти, то це однозначно демотивує їх же партійців", — говорить оглядач.

Олександр Рись

Окрім цього, політичний оглядач згадує, що кадрові проблеми, це звичайна історія для "Слуг народу", але в Чернігові вона проявилася найбільш гостро. Саме це, на його думку, і могло спровокувати керівництво партії не висувати свого кандидата аби не програвати ці вибори.

"У "слуг" завжди були кадрові проблеми, і Чернігівщина не виняток. Такі проблеми і є однією з головних причин відсутності кандидата від провладної партії. Вони не знайшли сильного місцевого чи медійного всеукраїнського кандидата. Також вплинуло на це рішення протистояння з Владиславом Атрошенком та його кандидатом Олександром Ломакою. Скоріше за все "слуги" не хочуть програвати, і тому не подають свого кандидата", — підсумовує Олександр Рись.

Нагадаємо, ЦВК призначила проміжні вибори нардепа за 206 округом (до нього входить: частина Новозаводського району Чернігова, колишній Ріпкинський, Чернігівський райони, — ред.) на 27 березня 2022 року. Рішення ухвалили у зв’язку зі смертю народного депутата Антона Полякова.

Нагадаємо, що Центральна виборча комісія зареєструвала двох кандидатів на проміжних виборах за 206 округом. Ними стали кандидат від партії "УДАР Віталія Кличка", секретар Чернігівської міськради Олександр Ломако та самовисуванець, громадський активіст та правозахисник Олександр Гашпар.

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