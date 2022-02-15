Четверо від партій та Атрощенко: ЦВК зареєструвала кандидатів за 206 округом

Центральна виборча комісія 15 лютого зареєструвала п’ятьох кандидатів у народні депутати на проміжних виборах за 206 округом.

Ними стали Олег Робейко ("Народовладдя"), Катерина Данькова ("Демократичний Альянс"), Олена Серебреннікова ("Партія українського народу"), Максим Балан ("Собор") та самовисуванець Володимир Атрощенко.

Олег Робейко, "Народовладдя":

Народився 9 квітня 1986 року в місті Сарни на Рівненщині. Зареєстрований за місцем проживання у Чернігові та за словами самого кандидата, живе в цьому місті разом із родиною протягом останніх 12 років. Закінчив Харківський національний фармацевтичний університет.

Є директором ТОВ "Перша приватна поліклініка філія С01" та співзасновником профспілки "Громадське здоров’я". Зі слів кандидата, заснував він цю профспілку після виробничої травми, яку його роботодавець намагався приховати. Як нам вдалося з’ясувати цю травму він отримав внаслідок ДТП у відрядженні, яке сталося рік тому, 6 лютого. Тоді на автодорозі "Чернігів-Новгород-Сіверський" пан Робейко керував автомобілем та з’їхав в кювет.

В інтерв’ю сайту ЧЕline Олег Робейко зазначив, що завжди вважав себе аполітичним і його не цікавила політика. Його погляди змінилися, коли під час навчання у Харкові він відчув від деяких викладачів зневагу як до україномовного українця.

У 2015 році брав участь у виборах до Чернігівської обласної ради від партії "Свобода".

Згідно з декларацією за 2021 рік кандидат володіє житловим будинком загальною площею 74,6 м2 та земельними ділянками в Іванівській громаді загальною площею майже 3,5 гектари. Окрім цього Олег Робейко володіє автомобілем DACIA LOGAN 2008 року випуску. Тримає у готівці 150 000 грн. Отримав дохід, в тому числі подарунки, на загальну суму 403 787 грн.

Катерина Данькова, "Демократичний Альянс":

Народилася 27 квітня 1988 року у місті Чернігові. Має вищу освіту. У 2009 році отримала диплом бакалавра Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая за спеціальністю "лінгвістика і право". У 2010 році отримала диплом магістра з відзнакою Одеської національної юридичної академії.

Працювала помічником адвоката в "ЮриконС" та "Чернігівській обласній колегії адвокатів", юрисконсультом ПАТ "БАЗИС", провідним юрисконсультом КП "Новозаводське" Чернігівської міськради. Була депутаткою Новозаводської районної в місті Чернігові раді.

Є членкинею ПП "Демократичний Альянс", а з 2014 року — голова Чернігівської обласної організації цієї політичної партії.

У 2015 році балотувалася до Чернігівської міської ради від партії "Демократичний альянс", а у 2020 році від партії "Голос". Обидві спроби були невдалими.

Згідно з декларацією за 2021 рік кандидатка володіє разом з батьками квартирою загальною площею 86.4 м2, а також особисто земельною ділянкою загальною площею 881 м2. Окрім цього Катерина Данькова володіє автомобілями NISSAN X-TRAIL 2017 року випуску та NISSAN Qashqai 2020 року випуску. Отримала дохід від підприємницької діяльності у розмірі 545 310 грн. Має кредит в АТ "КРЕДОБАНК" у розмірі 249 022 грн.

Олена Серебреннікова, "Партія українського народу":

Зареєстрована за місцем проживання у місті Харкові. Є головою Благодійного фонду "Луганщина – Наш край".

За інформацією Руху "Чесно", у 2016 році вона була технічною кандидаткою Сергія Шахова (“Наш край”) на Луганщині. Тоді вона була самовисуванкою, а її програму створили в той самий час і на тому ж комп’ютері, що і програми кількох десятків інших кандидатів.

Згідно з декларацією за 2021 рік володіє квартирою загальною площею 58,1 м2. Отримала дохід за відчуження нерухомого майна у розмірі 750 400 грн. Тримає у готівці 700 000 грн.

Максим Балан, партія "Собор":

Народився 14 грудня 1984 року. Зареєстрований за місцем проживання у місті Одеса, нині проживає у Києві. Є адвокатом, який обліковується в Раді адвокатів Київської області. Кандидат є засновником ГО "Україна: закон і порядок" та Адвокатського об’єднання "Асоціація адвокатів України".

Згідно з декларацією за 2021 рік Максим Балан володіє квартирою загальною площею 90,8 м2. Має у власності автомобіль TOYOTA CAMRY 2016 року випуску. Отримав 82 794 грн заробітної плати за основним місцем роботи.

Володимир Атрощенко, самовисуванець:

Кандидат народився 3 грудня 1976 року. Зареєстрований за місцем проживання у місті Харкові. Його прізвище є співзвучним з прізвищем міського голови Чернігова Владислава Атрошенка.

Згідно з декларацією за 2021 рік володіє квартирою загальною площею 63 м2.

За інформацією Руху "Чесно", найімовірніше, Атрощенко раніше ніколи не балотувався і зараз може виконувати функцію технічного кандидата, забираючи голоси в Ломака, якщо виборці переплутають його з мером міста.

Згідно із даними системи YouControl, є інформація про 15 виконавчих проваджень, відкритих протягом 2018–2021 років проти Володимира Атрощенка. Усі вони стосуються стягнення штрафів у справах про адміністративні правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху. Людина з таким іменем також фігурує у судовій справі — Атрощенко у грудні 2021-го року керував автомобілем Chevrolet Аveo з ознаками наркотичного сп’яніння. Суд оштрафував порушника на 17 тисяч гривень.

Це вся інформація, яка доступна про цю людину у відкритих джерелах.

Як ми повідомляли раніше, 29 жовтня 2021 року Центральна виборча комісія призначила проміжні вибори народного депутата України за 206 округом (до нього входить: частина Новозаводського району Чернігова, колишній Ріпкинський, Чернігівський райони, — ред.) на 27 березня 2022 року. Рішення ухвалено у зв’язку зі смертю народного депутата Антона Полякова.

26 січня розпочався виборчий процес. На засіданні 4 лютого ЦВК утворила окружну виборчу комісію ОВО № 206 у кількості 18 людей.

Нагадаємо, що раніше кандидатами за 206 округом ЦВК зареєструвало представника партії "УДАР Віталія Кличка" та секретаря Чернігівської міськради Олександра Ломака та самовисуванця й правозахисника Олександра Гашпара.