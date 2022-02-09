ЦВК зареєструвала першого кандидата на виборах по 206 округу

Центральна виборча комісія 9 лютого зареєструвала першого кандидата в народні депутати на виборах по 206 округу (до нього входить: частина Новозаводського району Чернігова, колишній Ріпкинський, Чернігівський райони, — ред.). Ним став секретар Чернігівської міської ради Олександр Ломако. Він є кандидатом від партії "УДАР Віталія Кличка".

Біографія

Олександр Ломако народився 27 листопада 1984 року у місті Щорс Чернігівської області. Одружений. Має дві вищі освіти: Чернігівський державний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка, 2009‚ "Педагогічна освіта", вчитель історії; Чернігівський національний технологічний університет, 2018, "Публічне управління та адміністрування", магістр.

Проходив навчання в Українській школі політичних студій. Був засновником міської ГО "Сила громади", а також був співзасновником, головою правління та керівником виборчих програм громадської мережі "ОПОРА".

Як член ГО "Пора" студент Олександр Ломако брав участь в Помаранчевій революції у Чернігові. В той час його затримала міліція, за знайдену в помешканні вибухівку та фальшиві гривні. Ломако стверджував, що це йому підкинули, а незабаром після затримання його відпустили.

Протягом 2009-2010 років був головним редактором телеканалу "Дитинець", з 2010 по 2015 — директор ТОВ "Телерадіокампанія ЛІГА".

У 2015 році став заступником міського голови Чернігова Владислава Атрошенка. У 2020 році його обрали до Чернігівської міської ради від партії "Рідний дім". Це були єдині вибори на різних рівнях, в яких Ломако брав участь.

Процес висування кандидата

Міський голова Чернігова Владислав Атрошенко ще 19 жовтня 2021 року на одній з нарад заявив, що партія "Рідний дім" буде висувати кандидата у виборчому окрузі №206, а так як влітку відбувся «Форум Єдності» з партією «УДАР» Віталія Кличка, то стало зрозуміло, що кандидат від цих двох партій буде єдиним. Ним став тоді вже обраний голова обласної організації партії "УДАР" та чинний секретар міськради Олександр Ломако.

Офіційно кандидатом Ломаку висунули на з`їзді партії "УДАР" в лютому. До цього 25 січня у Чернігові пройшов форум "За нові можливості Чернігівщини", де Атрошенко та Ломако підписали меморандум про співпрацю.

У лютому 2022 року Рух ЧЕСНО писав про використання ним соціальної реклами як адміністративного ресурсу. Також від імені Олександра Ломаки на окрузі роздавали вживаний одяг та подарунки в школах з листівками. Зокрема, активізувалася робота благодійного фонду "Поліський оберіг", новим координатором якого став Олександр Ломако.

Саме через цей фонд Ломако ініціював програму "Рука допомоги". Багатодітним родинам, літнім людям та людям з інвалідністю передавали гуманітарну допомогу, а дитячі садочки та школи отримали меблі, іграшки, канцелярські товари. Також Олександр Ломако на святкування Водохреща запрошував жителів Іванівської та Михайло-Коцюбинської громад. В оголошеннях обіцяли пригощати кулішем та солодощами, а також організувати музичну програму саме від Ломаки.

Статки

Згідно з електронною декларацією за 2020 рік, кандидат володіє автомобілем BMW X3 2013 року випуску, дружина – автомобілем NISSAN ROGUE 2018 року випуску.

За 2020 рік Ломако отримав 429 216 гривень зарплатні у виконкомі Чернігівської міськради, в той час як дружина отримала 416 447 гривень доходу від зайняття підприємницькою діяльністю.

Окрім цього, кандидат отримав дохід у 469 799 гривень від відчуження рухомого майна від ТОВ "МАГР-АВТО ПЛЮС", взяв кредит у розмірі 200 000 гривень, тримає на депозитах 112 063 гривень, 20 000 доларів США, 20 000 євро та 2 185 євро, і при цьому отримав 1 503 483 гривень від Миколи Михалевича.

Дружина тримає на депозиті 40 000 доларів США. Також володіє квартирами загальною площею 132,20 м2 та 62,9 м2, а також орендує два офіси загальною площею 140 м2 та 30 м2.

Як ми повідомляли раніше, 29 жовтня 2021 року Центральна виборча комісія призначила проміжні вибори народного депутата України в ОВО № 206 на 27 березня 2022 року. Рішення ухвалено у зв’язку зі смертю народного депутата Антона Полякова.

26 січня розпочався виборчий процес. На засіданні 4 лютого ЦВК утворила окружну виборчу комісію ОВО № 206 у кількості 18 людей.

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