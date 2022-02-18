Депутат Луцької райради: ЦВК зареєструвала кандидата за 206 округом

Центральна виборча комісія 18 лютого зареєструвала чергового кандидата у народні депутати на проміжних виборах за 206 округом. Ним став представник політичної партії "Громадянський рух "Свідомі" — Євгеній Мікоян.

Народився 12 березня 1991 року в Луцьку. Здобув профільну освіту у місцевому кооперативному коледжі за спеціальністю "Товарознавство продовольчих та непродовольчих товарів". У Львівській комерційній академії отримав диплом бакалавра за спеціальністю "Товарознавство та торговельне підприємництво". Диплом магістра отримав у Луцькому національному технічному університеті за спеціальністю "Маркетинг".

Є менеджером із розвитку громадської організації "Громадянський рух "Свідомі" та депутатом Луцької райради.

Згідно з декларацією за 2021 рік, у Євгенія Мікояна у сумісній власності є квартира загальною площею 81,2 м2.

Отримав 75 888 грн зарплатні за основним місцем роботи. Тримає у готівці 16 500 доларів США та 40 000 гривень.

Як ми повідомляли раніше, 29 жовтня 2021 року Центральна виборча комісія призначила проміжні вибори народного депутата України за 206 округом (до нього входить: частина Новозаводського району Чернігова, колишній Ріпкинський, Чернігівський райони, — ред.) на 27 березня 2022 року. Рішення ухвалено у зв’язку зі смертю народного депутата Антона Полякова.

26 січня розпочався виборчий процес. На засіданні 4 лютого ЦВК утворила окружну виборчу комісію ОВО № 206 у кількості 18 людей.

Нагадаємо, що раніше кандидатами за 206 округом ЦВК зареєструвала представника партії «УДАР Віталія Кличка» та секретаря Чернігівської міськради Олександра Ломака, самовисуванця й правозахисника Олександра Гашпара, представника партії "Народовладдя" Олега Робейка, представницю партії "Демократичний альянс" Катерину Данькову, представницю "Партії українського народу" Олену Серебреннікову, представника партії "Собор" та адвоката Максима Балана і самовисуванця Володимира Атрощенка, в якого співзвучне прізвище з міським головою Чернігова Владиславом Атрошенком.

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