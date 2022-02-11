Центральна виборча комісія 11 лютого зареєструвала другого кандидата в народні депутати на виборах по 206 округу (до нього входить: частина Новозаводського району Чернігова, колишній Ріпкинський, Чернігівський райони, — ред.). Ним став громадський активіст, правозахисник та помічник депутатки Чернігівської міськради Марини Рейко – самовисуванець Олександр Гашпар.

Біографія

Народився 1 листопада 1978 року в місті Чернігові. Навчався у Чернігівському педагогічному університеті імені Шевченка на спеціальності "Біологія", але не закінчив навчання. У Харківському університеті імені Ярослава Мудрого опановував спеціальність "Правознавство", проте за станом здоров`я був вимушений кинути навчання. Наразі здобуває вищу освіту в Національному університеті "Чернігівська політехніка" по спеціальності "Право".

Громадська та правозахисна діяльність

Останні кілька років Олександр Гашпар позиціонує себе як громадський активіст та правозахисник. Він брав участь у процесах проти забудови Кордівки, Березового гаю, Ялівщини та біля будинку №84 по вулиці Коцюбинського. Також за його адмінпозовом суд визнав протиправним рішення міської влади про обмеження перевезення пільгових категорій в громадському транспорті під час карантину.

Судові процеси

У 1998 році Олександра Гашпара засудили до чотирьох років ув’язнення за розбійний напад на поштове відділення. Тоді він вимагав гроші, погрожуючи працівникам пошти учбовою гранатою. На сьогодні ця судимість в Олександра Гашпара погашена.

24 червня 2021 року Деснянський районний суд Чернігова визнав Олександра Гашпара винним у завданні легких тілесних ушкоджень представнику КП "Зеленбуд", конфлікт з яким стався влітку 2018 року через вирубку дерев на Валу. Цього вівторка Чернігівський апеляційний суд лишив вирок без змін. Сам Гашпар пов'язував позов із його викривальними матеріалами та критикою місцевої влади.

Звідки гроші на вибори

З червня минулого року Олександр Гашпар офіційно працював помічником депутатки Чернігівської міської ради від парії "ЄС" Марини Рейко. Про свої наміри балотуватися в нардепи за 206 округом Олександр Гашпар повідомив 1 лютого на своїй сторінці у Фейсбуці. Тоді ж оголосив збір коштів – 65 тисяч гривень, потрібних для сплати застави кандидата в нардепи при подачі документів до Центрвиборчкому.

За словами Олександра Гашпара, гроші для участі у виборах йому допомогли зібрати близько 20 фізичних осіб та кілька підприємців. На питання журналіста Суспільного про те, чи допомагає йому депутатка міськради Марина Рейко у фінансовому чи політичному аспекті Олександр Гашпар відповів так: "В усіх аспектах допомагає".

Раніше у проєкті Суспільного «Кадри» він зізнався, що тричі отримував пропозиції взяти участь у виборах. Двічі міг стати кандидатом в депутати міської ради від партії "ЄС" та "Голос". Крім того, у 2019 році партія "Слуга народу" пропонувала висунути його кандидатом в нардепи за 206 виборчим округом на позачергових парламентських виборах. Замість Гашпара на вибори від "Слуги народу" пішов Антон Поляков. Таким чином, до цього часу жодного разу у виборах участі Олександр Гашпар не брав.

Як ми повідомляли раніше, 29 жовтня 2021 року Центральна виборча комісія призначила проміжні вибори народного депутата України в ОВО № 206 на 27 березня 2022 року. Рішення ухвалено у зв’язку зі смертю народного депутата Антона Полякова.

26 січня розпочався виборчий процес. На засіданні 4 лютого ЦВК утворила окружну виборчу комісію ОВО № 206 у кількості 18 людей.

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