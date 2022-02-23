У Енергодарі проводять навчання підрозділу територіальної оборони

23 лютого єдиний стрілецький день проводиться для тероборони Василівського району, що дислокується в місті Енергодар.
Про це повідомляє кореспондентка Суспільного Запоріжжя Олена Лисенко.
За словами командира підрозділу Юрія Тарновського, на навчання приїхало близько 60 людей.
Фото: Суспільне Запоріжжя
Всього представлено шість навчальних місць: військово-медична допомога, вогнева підготовка, основи рукопашного бою, військово-інженерна підготовка, зв’язок та перевірка будівель.
Фото: Суспільне Запоріжжя
Заняття відбуваються відповідно до спільних основних завдань ЗСУ.
Фото: Суспільне Запоріжжя
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Що відомо
- В Україні з 4 лютого запрацював Call-центр Командування Сил територіальної оборони Збройних сил України. Зокрема, у ньому можна дізнатися про те, як потрапити на військову службу.
- 3 лютого міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що Сили територіальної оборони розгортатимуться в три етапи. До кінця лютого планується завершити формування штату тероборони з 10 тисяч людей.
- 16 липня Верховна рада ухвалила проєкти законів № 5557 Про основи національного спротиву та № 5558 щодо збільшення чисельності Збройних сил України.
- Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що до територіальної оборони у першу чергу набиратимуть громадян із досвідом військової служби.
- 15 лютого Верховна рада прийняла законопроєкт, який дозволяє силам ТрО виконувати завдання у районах ведення бойових дій. Закон очікує на підпис президента.
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