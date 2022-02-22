СМС-повідомлення, голосові оповіщення з дронів та сирени. Таки види оповіщення використовуватимуть в Южноукраїнську, поблизу якого розташована атомна електростанція, у разі виникнення надзвичайної ситуації.

Про це кореспондентам Суспільного розповів начальник відділу цивільного захисту Южноукраїнської міськради Дмитро Слободянюк.

Голосовий сигнал "Увага всім!" сповіщає громадян про те, що якомога швидше треба увімкнути телебачення, радіо, інші системи комунікації. На підприємствах та в закладах міста установлені внутрішні блоки оповіщення. По місту таких 57.

Фото: Валентина Гурова/Суспільне Миколаїв Табло системи оповіщення

"Інформацію можемо запускати ми в реальному часі. Тобто черговий чи начальник управління бере мікрофон, проговорює інформацію і вона одразу іде містом", – розповів Дмитро Слободянюк.

Два дрони оснащені гучномовцями – аеромобільний елемент системи оповіщення в Южноукраїнську. У повітрі дрон може перебувати протягом 30-ти хвилин.

Фото: Валентина Гурова/Суспільне Миколаїв Дрон із гучномовцем

"Це необхідно, аби покривати великі площі. Для того, щоб її використовувати не треба бути пілотом, мати якісь специфічні знання. Вона використовує заздалегідь записані маршрути. Треба натиснути дві кнопки на тачпаді для того, щоб запустити дрон за маршрутом", – розповів представник компанії, яка впроваджує систему оповіщення, Максим Нікітський.

Фото: Валентина Гурова/Суспільне Миколаїв Дрон із системою оповіщення

Керівники ланки цивільного захисту міста, підприємств критичної інфраструктури та члени всіх комісії цивільного захисту в разі виникнення надзвичайної ситуації будуть сповіщені через смс-повідомлення. У базі даних 357 номерів.

"Червоним кольором виділено імена тих людей, які не отримали повідомлення або телефон був вимкнутий. Це все можна проконтролювати і продублювати", – сказав начальник відділу планування, прогнозування та координації дій Володимир Єфанов.

Подавати сигнал через окремі елементи або через всю систему оповіщення можуть із кабінету відповідального чергового у міськвиконкомі та з кабінету начальника управління цивільного захисту. Таким чином сповістити понад 40 тисяч людей у Южноукраїнську про надзвичайну ситуацію можуть протягом п’яти хвилин.

"Ми можемо включити 57 внутрішніх блоків, які встановлені у організаціях, підприємствах міста. Ми можемо підключити 15 зовнішніх блоків, які встановлені по всьому місту, плюс чотири електросирени, які були зі старої системи також включили у цю систему", – сказав Дмитро Слободянюк.

Встановлювати систему оповіщення в Южноукраїнську почали в грудні 2021 року за гроші міського бюджету. Вартість – 3 млн 760 тис. грн.

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