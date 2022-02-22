У Миколаєві розмістили бігборди на підтримку Збройних сил України. На принті зображені три цифри — 4.5.0., знак ЗСУ та назва благодійної організації, яка ініціювала створення таких надписів.

Про це кореспондентам Суспільного розповіла волонтерка Анна Гвоздяр.

У Миколаєві розмістили п’ятнадцять таких площин. За словами військовослужбовця Олександра Смирнова, який на сході країни відслужив дві ротації, цифри 4.5.0. означають "Все спокійно".

"4.5.0. — це для радіо перемовин несе таке повідомлення, що все спокійно. Ну, наприклад, якщо іде якась військова операція, чи спостереження за сектором, чи за переміщенням колон супротивника. Тоді по запиту командувача саме цим сленгом дають знати, що саме в секторі твого бойового завдання все спокійно", — розказав Олександр Смирнов.

Фото: Олександр Гордієнко / Суспільне Миколаїв Олександр Смирнов

Над акцією працювали волонтери благодійного фонду "Повернись живим", генштаб та представники товариства "БігМедіа".

"Інформаційний простір сповнений достатньо загрозливими новинами… І при тому всьому немає ніякої ясності. Люди дуже стресують, бояться. І ми вирішили нагадати людям про те, що у нас є армія, яка вже вісім років нас захищає. Яка стоїть, яка робить свою роботу, яка мужня. От і тому ми використали отакий армійський сленг – 4.5.0.", – розказала волонтерка Анна Гвоздяр.

Фото: Олександр Гордієнко / Суспільне Миколаїв

Над вмістом та дизайном цих площин працював київський художник Нікіта Тітов. Кореспондентам Суспільного чоловік розповів, що графічну складову принтів він придумав за декілька годин. Одразу ідею трансформував в електронний ескіз.

"Сама думка виникла просто через те, що всі мої знайомі військові, люди, які так чи інакше допомагають армії, що пройшли війну, вони зараз випромінюють такий спокій, таку впевненість. Це мене і надихнуло на створення саме такого борда, саме ідеї 4.5.0. Просто всі ці люди, всі наші військові випромінюють спокій. А 4.5.0. — це "все добре, все спокійно", — розказав Нікіта Тітов.

Загалом по Україні розмістили понад 500 таких бордів. Зі слів Анни Гвоздяр, їхня кількість буде збільшуватись. Ініціатива організована на благодійних засадах, витратились лише на фарби для друку даних бордів.

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