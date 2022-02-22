Аварійний будинок на узвозі Маринеска, 14 в Одесі може обвалитися у будь-який момент. Про це розповів кореспондентці Суспільного одеський архітектор Анатолій Будикін.

Анатолій зазначив, що будинок може обвалитися, якщо його не відремонтують. Стіна змінила свою геометрію.

"Якщо пройти й подивитися там видно що, стіна немає тої геометрії, яка має бути, тобто вона не вертикальна. Вона має пузо. Десь локально щось підсилили, десь щось замазали, але це все локально. Воно не вирішує проблему опорної здатності стійкості та придатності дому до експлуатації" – розповів архітектор.

А також він додав, що відремонтувати будівлю можливо. Для цього спочатку буде потрібно провести технічне обстеження, виконати проєктну документацію, замінити інженерні мережі, укріпити опорні конструкції.

Суспільне Одеса Аварійний будинок на узвозі Маринеска, 14

Кореспонденти Суспільного поспілкувалися з мешканцями аварійного будинку. Елеонора Левченко розповіла, що капітального ремонту будівлі не проводили з 1965 року. За її словами, ситуація погіршилася, коли знесли сусідній будинок.

"Будинок різко пішов до низу. Стіну цю нічим не зміцнили. Туди поставили балки дерев, вони були сирими. Перший час вони ще міцно трималися, а потім всі роз'їхалися. Їх зняли. Ось так усі ми мучимося, усі ми нервуємо" – розповіла Елеонора.

Ще одна мешканка аварійного будинку Зінаїда Кендезерська розповіла, що переїхала сюди три роки тому. Цієї осені в неї стала протікати стеля. За словами жінки, спочатку така проблема виникала лише під час сильних злив, згодом – кожного разу, коли починається дощ.

"Зі стелі тече, коли починається дощ. Воно над лампою, я боюся, що може замкнути світло. Усе тече на голову, так само як там у парадній" – поділилася Зінаїда.

Що відомо

У 2017 році стався обвал ліпнини у будинку на узвозі Маринеско, 14. Тоді місцеві мешканці говорили про те, що будівля перебуває в аварійному стані та потребує ремонту.

У 2021 році будинок по вул. Маринеско, 14 внесли у список будівель, які потребують капітального ремонту. Провели торги, і наприкінці 2021 року був укладений договір на проведення робіт

Згідно з оприлюдненим тендером на сайті Держзакупівель Prozorro, капітальний ремонт у будинку проводитиме ТОВ "БМ ГРАНІТ". Загальна сума становить понад 24 млн грн

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