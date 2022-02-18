Визнаний аварійним житловий будинок на узвозі Маринеска, 14 в Одесі планують відремонтувати. Для цього, на період робіт, відселять місцевих мешканців. Про це розповіла директорка департаменту міського господарства Одеської міської ради Наталія Мостовських.

За її словами, у 2021 році будинок по вул. Маринеско, 14 був внесений у список будівель, які потребують капітального ремонту. Представники департаменту комунального господарства підготували проєктно-кошторисні документи, після чого були проведені торги. Наприкінці 2022 року був укладений договір на проведення робіт. Яка компанія виконуватиме ремонт Наталія Мостовських не сказала.

"Не тільки міська рада буде контролюватиме проведення робіт, а й за цим слідкуватиме інспекція управління ДАБК, оскільки це роботи підвищеної складності. Протягом двох тижнів буде отримана декларація і фірма-переможець зможе розпочати ремонт", – сказала чиновниця.

Суспільне Одеса

Суспільне Одеса

Суспільне Одеса

Наталія Мостовських додала, перед початком робіт, були проведені перевірки у квартирах, які примикають до фасаду будівлі. Було видано припис усім мешканцям, аби вони на час проведення ремонту мали змогу відселитися. Якщо такої можливості у людей не буде, їм нададуть тимчасове житло.

Згідно з оприлюдненим тендером на сайті Держзакупівель Prozorro, капітальний ремонт у будинку проводитиме ТОВ "БМ ГРАНІТ". Загальна сума становить понад 24 млн грн.

Що відомо

У 2017 році стався обвал ліпнини у будинку на узвозі Маринеско, 14. Тоді місцеві мешканці говорили про те, що будівля перебуває в аварійному стані та потребує ремонту.

У грудні 2020 року на ремонт будинку в Одеській міській раді планували виділити 19 мільйонів гривень. Під час комісії з питань планування, бюджету і фінансів директорка департаменту міського господарства Наталія Мостовських підтвердила, що будинок може обвалитися.

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