На ремонт реабілітаційного центру "Затока" на Одещині виділили 26,3 млн грн

В селищі Затока, що в Одеській області, проведуть капітальний ремонт приміщень медичного реабілітаційного центру "Затока" МВС України на вулиці Вокзальній, 70. На роботи виділили 26,3 млн грн. Про це йдеться на сайті державних закупівель Prozorro.

Закупівля відбудеться за кошти центру. Підряднику потрібно буде зробити ремонт покрівлі, номерів та терас першого й другого поверхів, перекриття першого поверху та санвузлів. У центрі також замінять водопровід, установлять підігрів води, відрегулюють внутрішню водяну систему теплоспоживання та встановлять елементи системи сигналізації.

Закупівлю оголосили 17 лютого, аукціон пройде 9 березня. Роботи потрібно буде завершити до 31 грудня 2023 року.

mrczatoka

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