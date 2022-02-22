На ремонт причалів порту "Південний" на Одещині витратять понад 783 млн грн

На капітальний ремонт двох причалів №5 та №6 адміністрації морського порту "Південний" у м. Южне на Одещині виділять понад 783 млн грн. Про це стало відомо з сайту Держзакупівель Prozorro.

Згідно з оприлюдненими документами, там планують звести нові металеві та бетонні конструкції та укріпити причали. Також мають облаштувати зовнішні електромережі, зв’язок та сигналізацію.

Строк подання пропозицій до 28 лютого. Аукціон призначили на 5 квітня.

Виконати усі роботи повинні до 31 грудня 2024 року.

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