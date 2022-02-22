Відділ капітального будівництва Авангардівської селищної ради виділив майже 12 млн на будівництво споруди для "Центру безпеки громадян". Про це стало відомо з сайту державних закупівель Prozorro.

Нові адміністративно-господарські споруди планують звести на вулиці Спортивній, 20. Підряднику буде потрібно побудувати будівлю, встановити там опалювальну, вентиляційну та каналізаційну системи, забезпечити освітлення та облаштувати прилеглу територію.

На будівництво виділили 11 914 800 грн. Роботи потрібно буде завершити до 1 березня 2023 року.

Google Map "Центр безпеки громадян" в Авангарді на мапі

Центр безпеки громадян Авангардівської громади Співробітники "Центру безпеки громадян" в Авангарді

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