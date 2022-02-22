Астрологи і нумерологи називають 22 лютого 2022 року "дзеркальною датою" — днем, який здатен змінити долю людини. Дехто вірить, що "дзеркальні дати" є енергетично сильними, і події та вчинки, зроблені у цей день, обов’язково сприятимуть успіху.

22.02.2022 є паліндромом, тобто читається однаково у обох напрямках і складається із шести двійок. Втім, ця дата має ще дві особливості: вона припадає на вівторок — другий день тижня, а також на 22 добу місячного календаря. Нумерологи вірять, що цифра "два" означає спокій та гармонію, а укладені в цей день шлюби будуть міцними та тривалими. Тому багато українських молодят вирішили цього дня одружуватися.

Суспільне поспілкувалося з психологом, релігієзнавцем і автором книги "Релігія має померти, або У кого ми повіримо після Бога" В’ячеславом Агєєвим про природу і походження подібних вірувань.

Чому люди схильні вірити у магію "дзеркальних дат"?

— Коренями це сягає глибини наших когнітивних систем і пов’язано з тим, як мозок обробляє великі масиви цифрової інформації. Людина швидко втомлюється опрацьовувати велику кількість чисел. Втім, коли, ковзаючи втомленим поглядом по рядку цифр, око раптом натрапляє на щось схоже на закономірність, скажімо, на кілька однакових цифр, вона чіпляється за це поглядом. Еволюція посприяла тому, що люди схильні видивлятися щось незвичайне.

У випадку історій із чергами в РАГСи частково спрацьовують забобони, частково когнітивні помилки, а трішки — завищені надії. Мовляв, якщо людина прив’яже свій шлюб до унікальної дати, можливо, й він буде унікальним. Загалом це безпрограшний варіант, адже якщо шлюб не вийде, про це тихенько забудуть, а коли буде вдалим — історія буде значно привабливішою, якщо вона прив’язана до красивої дати. Втім, я колись натрапив на статистику розлучень у пар, що одружилися в одну з подібних дат. Можливо, йшлося про 20 грудня 2012 року. Цей день також був дуже популярним серед молодят, а через кілька років співробітники РАГСу з цікавості вирішили підрахувати статистику. Вони виявили, що шлюби, укладені в цей день, вийшли статистично менш стійкими порівняно з одруженнями, які відбулися у інші дні року.

Наскільки віра в особливість "дзеркальних дат" пов’язана з нумерологією?

— Якимось чином пов’язана, але не так, щоб серйозно. Не думаю, що більшість людей, які кинулися бронювати цю дату для одруження, займаються якоюсь гемеатрією, кабалістикою чи чимось подібним. Це із серії: "А чом би й ні?" Щось подібне до віри в астрологію, коли людина йде до астролога, щоб перевірити, чи не буде в цей день ретроградного Меркурія чи іншої несприятливої комбінації зірок. Навряд це суперсерйозно, але якщо люди покладають на це зависокі очікування, то є шанси, що коли вони не виправдаються, це буде більш боляче, ніж якби не було завеликих очікувань, пов’язаних із датою.

Чи присутнє тут магічне мислення? І чи люди, які вірять у невдачу, принесену чорною кішкою, також вірять у щасливі дати?

— Дійсно цікаво порахувати і подивитися, чи буде кореляція. Я не впевнений, але скоріше всього люди, які живуть у раціональному і критичному тунелі реальності, не перейматимуться подібним. Втім, так, механізм дії "дзеркальних дат" частково магічний. Людина прив’язується до унікального числа, пов’язує з ним свою долю, і якось ніби прямо чи опосередковано хоче від цього отримати унікальність або якусь там умовно астрологічну підтримку. Чи щось подібне.

Як давно з’явилася нумерологія?

— Я не можу назвати конкретну дату чи якусь поворотну точку. Скоріш за все, нумерологія виникла десь в часи, коли люди почали складати перші серйозні календарі. Вони вже вміли рахувати якісь цифри і намагалися знайти кореляції між солярними явищами, цифрами чи рисочками, а також їхньою кількістю у календарях. І, звісно, бачили якісь збіги. Якщо десь щось збігалося і в цей час відбувалася якась подія, це запам’ятовувалося і потрапляло у цикл традиційних вірувань. Якщо комета пролітала у якусь круглу дату, то вірили, що буде війна. Не було війни — не склалося, а коли була — це обов’язково згадувалося в усіх літописах, а потім гіперболізувалося і обростало легендами. За багато років подібні події покривалися різними красивими деталями для гарних історій, тому наступні покоління це сприймали як доказ того, що "дзеркальні" чи інші дати дійсно працюють і в подібні дні слід бути особливо уважними.

Ми маємо докази існування нумерології десь зі століття 7 або 8 до н.е. Там був цар, який будував нову фортецю чи храм і виклав стіни такої ж довжини, яка відповідала числовому значенню його імені. Якась нумерологія була на Індійському субконтиненті. Люди навчилися виражати букви цифрами, втім, незрозуміло чи було щось спільне між цими двома згадками.

Я трішки краще знайомий з індійськими системами. У Індії на важливі дати треба обов’язково взяти прогноз у астролога. Він скаже: "У цей день Юпітер стоїть у такій-то позиції, що може негативно впливати на події. Тому вам обов’язково треба замовити у такому-то храмі таку от пуджу, вона обов’язково вас захистить. І на такий-то пальчик одягніть такий-то камінець, щоб збалансувати негативний вплив того-то або притягнути позитивний вплив ще чогось". Так працює багато століть і поки що нікуди не поділося.

Чи науковці досліджували, які саме категорії людей схильні вірити у подібні речі?

— Так. Наприклад, жінки більше вірять в магію і більш релігійні і, відповідно, вони приділяють більше уваги різним числовим збігам. Не маючи перед собою даних, ризикну припустити, що з високою імовірністю жінки активніше ініціюють подібні історії з одруженнями в "дзеркальні дати". Думаю, що, висунувши подібне припущення, я не помилився. Освіченість і виховання людини також впливає. 30-річні інформатики матимуть менше бажання займатися подібними речами, ніж люди, виховані у якійсь шизотеричній традиції, де цьому приділяють багато уваги.

Як порозумітися парам чи родинам, де хтось вірить, а хтось ні у нумерологію чи астрологію?

— Я не уявляю якихось загальних рекомендацій, адже кожен випадок унікальний і треба дивитися, які у людей мотивації і що за чим стоїть. Втім, нема сенсу когось переконувати. Часто сварки трапляються тоді, коли переконані раціоналісти починають доводити свою точку зору людям із іншим досвідом.

Звісно, можна розказати свої історії, що ось у мене тоді, тоді і тоді таке не спрацювало. Можливо, воно запам’ятається людині і через власний досвід вона змінить картину сприйняття світу. Втім, це може й не трапитись. І звісно, магічне мислення має місце. Воно виконує якусь свою функцію, і для багатьох людей напівмагічна реальність — цілком достатня, щоб бути в ній більш-менш задоволеними і нормально функціонувати.

Чи допомагає людині магічне мислення у складні часи?

— Магічне мислення часто використовується як свого роду протопсихотерапія. Поставив свічечку в храмі або замовив сорокоуст — і якось стало спокійніше за людину. Хоч це йде ніби "під соусом" релігії, але це цілком магічне мислення. Воно допомагає заспокоїтися багатьом людям. Наприклад, уявімо ситуацію, що у когось рідна людина на фронті, вона нічого реально зробити не може, але їй тривожно. Їй із цією тривогою хочеться щось зробити, і це цілком конструктивне й позитивне бажання хоч якось вплинути та ситуацію. Вона йде і доступним їй способом жертвує ресурси, якісь там кілька десятків гривень за сорокоуст, за записочку батюшці, свічечку, а може, ще й до якоїсь знахарки зайти і якусь там хорошу магію зробити. Після цього рівень тривожності зменшується, людині стає спокійніше, і вона може займатися своїми справами.

Релігієзнавці помітили, що в такі тривожні часи, як зараз, зростає інтерес до магії і до всіляких нумерологій. Люди намагаються більше уваги приділяти тому незрозумілому, периферійному, що в нормальному стані ніби не дуже й потрібно. Мабуть, найкращим прикладом є 1666 рік у Російській імперії. Він наклався на перехід зі старого на новий, сучасніший стиль церковної обрядовості. країні масово чекали кінця світу, який так і не настав. Тривожність і апокаліптичні очікування додалися до хаосу конфліктів, що супроводжували церковний розкол. Так усі цими цифрами переймалися у тривожні часи.

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