Щороку 24 січня святкують Міжнародний день освіти, який у 2018 році запровадила ООН аби відзначити роль освіти для миру і розвитку суспільства. Втім, у сучасному світі, що стрімко змінюється, класичної університетської освіти вже замало. Людям необхідно опановувати нові навички для того, щоб встигати адаптовуватися до мінливого робочого середовища.

Наприкінці 2021 року Міжнародна організація праці взяла на себе провідну роль у популяризації навички вчитися протягом усього життя з метою підвищення продуктивності співробітників та їхній можливості швидко змінити сферу діяльності, якщо виникне така потреба.

Суспільне пояснює як звичка вчитися протягом життя впливає на фізичне і ментальне здоров’я.

Пандемія COVID-19 дала додатковий поштовх розвитку онлайн-освіти, яка активно розвивалася останні 15 років. Можливість вчитися з дому у будь-який зручний для людини час стала реальним шансом продовжити навчання протягом життя незалежно від того, де і як вона живе. На спеціалізованих освітніх платформах, таких як Prometheus (Україна), FutureLearn (Британія), Coursera (США) можна обрати курс на будь-яку тематику (від іноземної мови чи культури до програмування будь-якою з популярних мов). Ба більше, багато провідних світових вишів дозволяють закінчити їхню онлайн-програму, надаючи людям доступ до акредитованих університетських курсів.

Втім, кожному знайома ситуація, коли він або вона багато років планує нарешті вивчити іспанську чи англійську, пройти курси шиття або швидкодруку, чи нарешті закінчити онлайн-курси, на які підписалися на початку минулого року. Аби більше не виникало спокуси відкладати навчання на задній план, пропонуємо підбірку досліджень, які свідчать про позитивний вплив навчання протягом життя на фізичне і ментальне здоров’я людини.

Навчання позитивно впливає на самооцінку і соціальну інтеграцію

У 2004 році у журналі Oxford Review of Education вийшли результати польового дослідження впливу навчання протягом життя на емоційний стан і ментальне здоров’я людини. Науковці провели глибокі біографічні інтерв’ю із 145 дорослими особами щодо наслідків постійного навчання на їхнє сприйняття благополуччя, захищеності і відновлення після психологічних проблем. Дослідники виявили, що навчання протягом життя дозволяло розвивати такі психосоціальні якості, як самооцінка, самоефективність, відчуття мети і надії. Крім того, людям, які продовжували витися у більш поважному віці було легше інтегруватися в новий колектив у разі зміни місця роботи чи проживання. Ті, хто не припиняли вчитися, також швидше долали психічні хвороби, такі як депресія чи посттравматичний стресовий розлад.

Навчання допомагає підтримувати здоров’я мозку

Продовження навчання добре впливає на наш мозок. Науковці з університету Каліфорнії в Ірвайні довели, що навчання підтримує роботу клітин мозку на оптимальному рівні. Це обмежує вікові погіршення когнітивних функцій і пам’яті. Можна навчатися будь-чому і у будь-якій формі: поки людина опановує нові навички чи отримує нові знання буде підтримуватися здоров’я мозку. Наприклад, навчання грі на музичному інструменті може компенсувати зниження когнітивних функцій у старшому віці. Про це свідчать результати двох рандомізованих досліджень, опублікованих у науковому виданні PLOS ONE.

Стаття, опублікована в журналі Neurology, свідчить, що навчання допомагає дещо відтермінувати симптоми хвороби Альцгеймера, зберігаючи прийнятну якість життя пацієнтів. А результати роботи науковців із Техаського університету доводять, що опанування складних для людини навичок у поважному віці допомагає суттєво покращити пам’ять.

Навчання збільшує тривалість життя

Існує кореляція між довголіттям та рівнем освіти, втім тут складно достеменно встановити причинно-наслідковий зв’язок. Є ймовірність, що в США освіту частіше отримують люди із середнього та вищого класів, які мають кращі харчові звички і доступ до медичного обслуговування. У 2007 році у виданні National Bureau of Economic Research вийшли результати дослідження, яке свідчить, що кожен рік офіційної освіти здатний збільшити тривалість життя людини більше ніж на півроку.

Це може допомогти почуватися щасливими

Канадський психолог і письменник Ромео Вітеллі у статті для видання Psychology Today доводить, що навчання протягом усього життя не лише підвищує ймовірність того, що людина почуватиметься задоволеною, воно може покращити її емоційний баланс і допомогти уникнути депресії. Для літніх людей це особливо корисно, оскільки депресія часто приходить з роками. Люди, які відвідують університетські програми для осіб поважного віку почуваються щасливішими і менш самотніми, адже мають змогу поспілкуватися з однодумцями вивчаючи щось нове.

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