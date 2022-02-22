Через можливі провокації Росії силовики на Закарпатті посилено охоронятимуть угорські й словацькі дипломатичні та культурні установи. Про це на брифінгу повідомив голова Закарпатської ОДА Віктор Микита.
За його словами, таке рішення прийняли, аби не дати можливості країні-агресору провести деструктивні дії та дискредитувати Україну.
"Ми враховуємо ці ризики, у нас наразі є хороший діалог із консульствами та представниками нацспільнот. Ситуація стабільна", — повідомив голова ОДА.
"Так зване "угорське питання" зараз є одним із варіантів дестабілізаційних сценаріїв, які може використати ворог для розхитування ситуації на Закарпатті. Це один із головних ризиків, які можуть впливати на оперативну обстановку в області. Ворогу важливо знайти таку можливість, для цього, вірогідно, може бути використана угорська громада на Закарпатті", — сказав Микита.
Голова ОДА також розповів, що минулого тижня на Закарпатті перебував заступник міністра зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Левенте Модьор, він висловив підтримку Україні та засудив будь-які агресивні військові дії щодо нашої країни.
"Географічне розміщення області є таким, що виключає якийсь захід сюди ворожої піхоти через гори чи бомбардування з повітря — поруч з нами кордони чотирьох країн НАТО і будь-які маневри літаків на території регіону є неможливими, бо їм доведеться перетинати кордони ЄС та зачіпати їхній простір. Тому перше завдання ворога на Закарпатті — дестабілізувати ситуацію в регіоні, посіяти хаос", — сказав він.
Що відомо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав "Л/ДНР". "Це фактично оголошення війни" — що кажуть народні депутати про таке рішення.
- Бойовики "Л/ДНР" удень 18 лютого заявили, що починають масову евакуацію та закликають жителів окупованих територій виїхати до РФ, зокрема в Ростовську область. Ватажок "ДНР" Пушилін заявив, що "ситуація йде до війни". За його словами, евакуювати незаконна влада планує жінок, дітей та старших людей. Чоловіків 18-55 років не випускатимуть. Уранці 19 лютого ватажки самопроголошених "Л/ДНР" оголосили про мобілізацію.
- Сполучені Штати Америки вважають, що президент Росії Володимир Путін ухвалив принципове рішення про вторгнення в Україну і це станеться в найближчі дні. Починаючи із 17 лютого, ситуація на Донбасі загострилася: бойовики здійснюють десятки обстрілів, заявляють про провокації та диверсії з боку українських військових. Офіційний Київ усе це спростовує.
- З листопада 2021 року біля кордонів України Росія стягує свої війська і техніку. За оцінками Києва і Заходу, йдеться про понад 150 тисяч військових у прикордонних російських областях, окупованому Криму і Білорусі, де тривають спільні з РФ військові навчання "Союзна рішучість-2022". Москва раніше заявляла про повернення частини військ у місця дислокації, але потім навчання, які мали завершитися 20 лютого, вирішили продовжити.