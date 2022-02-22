Через можливі провокації Росії силовики на Закарпатті посилено охоронятимуть угорські й словацькі дипломатичні та культурні установи. Про це на брифінгу повідомив голова Закарпатської ОДА Віктор Микита.

За його словами, таке рішення прийняли, аби не дати можливості країні-агресору провести деструктивні дії та дискредитувати Україну.

"Ми враховуємо ці ризики, у нас наразі є хороший діалог із консульствами та представниками нацспільнот. Ситуація стабільна", — повідомив голова ОДА.

"Так зване "угорське питання" зараз є одним із варіантів дестабілізаційних сценаріїв, які може використати ворог для розхитування ситуації на Закарпатті. Це один із головних ризиків, які можуть впливати на оперативну обстановку в області. Ворогу важливо знайти таку можливість, для цього, вірогідно, може бути використана угорська громада на Закарпатті", — сказав Микита.

Голова ОДА також розповів, що минулого тижня на Закарпатті перебував заступник міністра зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Левенте Модьор, він висловив підтримку Україні та засудив будь-які агресивні військові дії щодо нашої країни.

"Географічне розміщення області є таким, що виключає якийсь захід сюди ворожої піхоти через гори чи бомбардування з повітря — поруч з нами кордони чотирьох країн НАТО і будь-які маневри літаків на території регіону є неможливими, бо їм доведеться перетинати кордони ЄС та зачіпати їхній простір. Тому перше завдання ворога на Закарпатті — дестабілізувати ситуацію в регіоні, посіяти хаос", — сказав він.

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