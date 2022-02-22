22 лютого у Харкові пройшла громадянська панахида за загиблими у теракті поблизу Палацу спорту у 2015 році.

До пам'ятного знака загиблим під час теракту прийшли близько 30 людей з квітами, національними стягами та портретами загиблих, повідомляє кореспондент Суспільного.

Батько загиблого у теракті підлітка Дані Дідика Андрій говорить, що протягом часу від дня смерті сина, його родину підтримують лише друзі, держава нічим не допомогла.

"Щодо нас держава нічого не робила. Спочатку усіх друзів Дані випасали з уламками з лікарні, ми самі з друзями видаляли ці уламки, домовлялися у лікарнях, щоб видаляти. Допомоги жодної не було. Наступного дня після похорону до нас прийшли співробітники соцслужби, які прийшли перевірити, в яких умовах жив Даня, і чому він пішов на мітинг. Підтримують тільки друзі. Люди, які пишуть портрети Дані, й стають друзями", — сказав Андрій Дідик.

Суспільне Харків

"Даня для мене дійсно герой, він навчався в гімназії №11, тут жив поруч, на всі пікети приходив, це дуже патріотична дитина. Мені дуже шкода батьків. Ті, хто напав на Україну, ніколи не будуть нам браттями", — каже волонтерка Людмила Шевченко.

"Не забути таке ніколи. Ми бігли допомагати, швидка їхала понад 15 хвилин. Сумно, що не було швидкої одразу, медики забрали поранених. Нам сказали розходитися всім по одному, а колона була дуже масовою. Ми завжди будемо пам'ятати, завжди будемо приходити", — говорить Наталія Шаповалова.

Суспільне Харків

"Так сталося, що на той Марш єдності я не пішла, але сьогодні Харків віддає свою данину гідності революції, кров'ю віддає, тому ми маємо шанувати молодих, старих, дітлахів, які віддали життя на цьому місці. Щоб ніхто не забув, щоб усі знали, що таке "руський мир", щоб ми зрозуміли, що "ХНР" ніколи не повинна тут бути. Це наш спротив — пам'ятати, згадувати, триматися", — сказала волонтерка Марина Ворона.

Суспільне Харків

"Росія ніколи не змириться з вільною суверенною Україною, це буде завжди. І те, що ми можемо робити, пам'ятати тих хлопців, патріотів, які загинули за Україну, за суверенітет. На фоні нагнітання, ескалації, збройного вторгнення це тим більш важливо", — сказав учасник акції Володимир Почавський.

"Мені прикро, що багато харків'ян не вважають себе причетним до цього. Якщо частіше і більше приходило людей, тоді б, я вважаю, це було б важливо для цих хлопців, які загинули за усіх нас. Поки ми їх пам'ятаємо, вони живуть", — сказав він.

У Харкові планують збирати підписи за створення пам'ятника загиблим та звертатимуться до міської ради, сказав під час мітингу архітектор Олександр Грешнов. Він створив проєкт пам'ятника.

"Щоб могло символізувати життя, яке продовжується та зростає, тому і був обраний український колос, який символізує всю країну, долю та життя. Висота має бути така, щоб колос був вищим за будинки, які тут з'являться за кілька років. Колос має бути видно з будь-якої частини міста", — розказав Грешнов.

За його словами, вартість проєкту — 7 млн гривень.

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