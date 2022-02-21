Кабінет міністрів України просить відмовити у компенсації рідним загиблих у теракті біля Палацу спорту у Харкові у 2015 році.
Про це йдеться у відзиві на позов Тетяни Іванової — головного спеціаліста Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, уповноваженої діяти у справі від імені Кабінету міністрів України.
"Ознайомившись з позовними вимогами, Кабінет міністрів України вважає їх необґрунтованими, безпідставними та такими, що не підлягають задоволенню", — вказано у відзиві, копія якого є у розпорядженні Суспільного.
Спеціалістка управління посилається на те, що правові підстави для відшкодування моральної шкоди на підставі закону України "Про боротьбу з тероризмом" відсутні, компенсація внаслідок теракту не входить до завдань і повноважень Кабміну, а виплачувати шкоду мають засуджені до довічного ув'язнення, звільнені й передані на непідконтрольні території під час обміну утримуваними особами у грудні 2019 року.
Позиція потерпілих
"У позивній заяві зазначено, що взагалі держава Україна нічого не винна загиблим та їх родинам", — коментує представник потерпілих у теракті Олег Головков.
Він наголошує, що теракт був направлений не проти чотирьох людей, які загинули, а проти держави і її народу: "І коли роблять крок у бік і кажуть: це ж ваші проблеми, я думаю, що це не характеризує нашу державу і суспільство як зріле".
"Цей позов став для нас визначальним. Ми будемо намагатися за допомогою цього позову звертати увагу держави на потерпілих від теракту. І, по-друге, ми б хотіли встановити факт відповідальності держави перед тими, хто став жертвою теракту", — повідомив Головков.
На його думку, відзив на позов виконаний "клерками": "Це бездушність, намагання сховатися за підписом. Я думаю, що ми цього не допустимо".
Протягом п'яти років потерпілі ходили до суду в очікуванні справедливого вироку, додає представник потерпілих. З моменту самого теракту минуло сім років.
"За ці сім років держава для потерпілих не зробила нічого. Я вважаю, що таке ставлення до потерпілих — за межею добра і зла", — сказав Головков.
Представник потерпілих також нагадав, що рідні загиблих зверталися до президента України з проханням про зустріч, писали до Офісу президента, Уповноваженого ВР з прав людини, Ради нацбезпеки та оборони України, але отримали відмови.
"Без коментарів, тільки біль та розпач"
Тетяна Сухорукова, сестра загиблого у теракті підполковника міліції Вадима Рибальченка, відмовилася від коментарів. "Держава нас не помічає вже багато років. Тільки біль та розпач", — єдине, що відповіла Тетяна.
Спілкуватися зі ЗМІ не готовий і Андрій Дідік, батько загиблого 15-річного Дані Дідіка.
"Моя позиція викладена у позові до влади... За весь час влада не зробила нічого, крім болю нам", — зазначив Андрій Дідік.
Чергове засідання у справі за позовом потерпілих у теракті до держави заплановано на 14:00 24 березня.
Що відомо
- 22 лютого 2015 року біля Палацу спорту в Харкові під час мирного маршу Єдності стався вибух. На місці загинули двоє людей, були поранені ще 11. Згодом двоє поранених померли в лікарні, серед загиблих — правоохоронець і троє учасників акції — Данило Дідік (15 років), Микола Мельничук (18 років), Вадим Рибальченко (37 років), Ігор Толмачов (52 роки).
- 28 грудня 2019 року Фрунзенський районний суд Харкова визнав обвинувачених у справі Володимира Дворнікова, Віктора Тетюцького і Сергія Башликова винними у теракті, призначив покарання у вигляді довічного ув'язнення і змінив запобіжний захід з тримання під вартою на особисте зобов'язання.
- 29 грудня 2019 року Дворнікова, Тетюцького і Башликова передали на непідконтрольні території під час взаємного звільнення утримуваних осіб. Вони не визнали провини. У вересні 2020 року засуджених оголосили у розшук.
- У грудні 2021 року потерпілі у справі про теракт біля Палацу спорту подали позов проти України.