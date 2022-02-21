Кабінет міністрів України просить відмовити у компенсації рідним загиблих у теракті біля Палацу спорту у Харкові у 2015 році.

Про це йдеться у відзиві на позов Тетяни Іванової — головного спеціаліста Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, уповноваженої діяти у справі від імені Кабінету міністрів України.

"Ознайомившись з позовними вимогами, Кабінет міністрів України вважає їх необґрунтованими, безпідставними та такими, що не підлягають задоволенню", — вказано у відзиві, копія якого є у розпорядженні Суспільного.

Спеціалістка управління посилається на те, що правові підстави для відшкодування моральної шкоди на підставі закону України "Про боротьбу з тероризмом" відсутні, компенсація внаслідок теракту не входить до завдань і повноважень Кабміну, а виплачувати шкоду мають засуджені до довічного ув'язнення, звільнені й передані на непідконтрольні території під час обміну утримуваними особами у грудні 2019 року.

Позиція потерпілих

"У позивній заяві зазначено, що взагалі держава Україна нічого не винна загиблим та їх родинам", — коментує представник потерпілих у теракті Олег Головков.

Він наголошує, що теракт був направлений не проти чотирьох людей, які загинули, а проти держави і її народу: "І коли роблять крок у бік і кажуть: це ж ваші проблеми, я думаю, що це не характеризує нашу державу і суспільство як зріле".

"Цей позов став для нас визначальним. Ми будемо намагатися за допомогою цього позову звертати увагу держави на потерпілих від теракту. І, по-друге, ми б хотіли встановити факт відповідальності держави перед тими, хто став жертвою теракту", — повідомив Головков.

mediaport.ua Олег Головков представляє потерпілих у теракті біля Палацу спорту

На його думку, відзив на позов виконаний "клерками": "Це бездушність, намагання сховатися за підписом. Я думаю, що ми цього не допустимо".

Протягом п'яти років потерпілі ходили до суду в очікуванні справедливого вироку, додає представник потерпілих. З моменту самого теракту минуло сім років.

"За ці сім років держава для потерпілих не зробила нічого. Я вважаю, що таке ставлення до потерпілих — за межею добра і зла", — сказав Головков.

Представник потерпілих також нагадав, що рідні загиблих зверталися до президента України з проханням про зустріч, писали до Офісу президента, Уповноваженого ВР з прав людини, Ради нацбезпеки та оборони України, але отримали відмови.

"Без коментарів, тільки біль та розпач"

Тетяна Сухорукова, сестра загиблого у теракті підполковника міліції Вадима Рибальченка, відмовилася від коментарів. "Держава нас не помічає вже багато років. Тільки біль та розпач", — єдине, що відповіла Тетяна.

Спілкуватися зі ЗМІ не готовий і Андрій Дідік, батько загиблого 15-річного Дані Дідіка.

mediaport.ua Андрій Дідік втратив у теракті 15-річного сина

"Моя позиція викладена у позові до влади... За весь час влада не зробила нічого, крім болю нам", — зазначив Андрій Дідік.

Чергове засідання у справі за позовом потерпілих у теракті до держави заплановано на 14:00 24 березня.

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