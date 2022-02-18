22 лютого минає сім років з дня теракту під час "Маршу єдності" біля харківського Палацу спорту, внаслідок якого загинули четверо людей. Одному із загиблих, Данилу Дідіку, було 15 років. У 2019 році на честь Дані журналіст, музикант і письменник Руслан Горовий заснував проєкт "Так працює пам'ять", який нині представлений понад 130 піснями, десятками художніх творів і не тільки. Про мету проєкту і нескінченність пам'яті крізь роки ініціатор проєкту розповів Суспільному.

"Я розумів, що хлопця забувають"

Руслан Горовий започаткував проєкт випадково, коли дізнався про благодійний аукціон.

"Я не знав ні з Даню, ні його родину. Мені написала мама однієї з однокласниць Дані і попросила допомогти в одній ініціативі. Діти після його смерті зробили благодійний аукціон — продавали речі зірок, а гроші направляли до військового шпиталю. Попросили, щоб я пошукав у друзів — музикантів, художників — якісь речі на продаж для цього. Власне, так я і включився. Знав, що був теракт, розумів, що там загинули, але це було для мене не так зрозуміло. Коли я почав допомагати з аукціоном — тоді прийшло розуміння", — розповідає Горовий.

youtube.com/Руслан Горовий Одна з обкладинок проєкту

Громадськість запропонувала назвати на честь Дідіка школу №11, де навчався хлопець. У закладі обмежилися встановленням меморіальної дошки, але імені Дідіка закладу так і не дали.

"Фактично це питання затиралося на всіх рівнях, де можливо. Харківською владою зокрема. Хоча були пройдені всі законні етапи, щоб це було зроблено. Була петиція, яку мали розглянути Харківська міська рада і прийняти рішення, однак до цього часу цього не відбулося", — розповідає Горовий.

"Коли немає ніякого фідбеку, поступово все забувається. Йшов час. Однокласники Дані випустилися зі школи, новенькі діти вже не пам'ятали його. І я зрозумів, що хлопця просто забувають, що трагедія лишилася у батьків і більше ніхто нічого не збирається робити в увічненні пам'яті. Тоді мені спала на думку ідея, щоб українські музиканти присвячували йому пісні", — продовжує Горовий.

Художники і музиканти

Попри те, що проєкт "Так працює пам'ять" більш відомий як музичний, спершу до роботи залучили художники, згадує автор ініціативи.

"Спочатку я звернувся до художників, оскільки нових зображень Дані не було, ви ж розумієте. А хотілося про це писати, постити. Тож, долучилися художники — Андрій Єрмоленко, Нікіта Тітов — потім інші, інші. А вже потім з'явилися пісні", — розповідає журналіст.

facebook.com/gorovyi.ruslan Портрети Данила Дідіка, зліва-направо: Андрій Єрмоленко, Саша Ком’яхов, Юрій Журавель

В обкладинках пісень Руслан додає намальовані портрети Данила: "Вийшов такий сімбіоз".

За цей час зібрано понад два десятки портретів хлопця. До малювання долучилися Андрій Єрмоленко, Саша Ком’яхов, Юрій Журавель, Нікіта Тітов, Надія Кушнір, Shakll Manstr Bdoo, Олег Шупляк та інші митці.

facebook.com/gorovyi.ruslan Портрети Данила Дідіка, зліва-направо: Нікіта Тітов, Shakll Manstr Bdoo, Надія Кушнір

Художник Нікіта Тітов одразу відгукнувся на пропозицію Горового: "Коли стався вибух, цей страшний теракт, це болюче вразило не тільки мене, але і всю країну. Я знав про 15-річного хлопчика Даню, який загинув, близько з його родиною не перетиналися, хоча мали спільних знайомих. Якось мені написав Руслан Горовий і сказав: "Слухай, друже, їду до Харкова. Чи міг би ти намалювати для мене плакат із Данею?" Одразу погодився, зробив це".

Тітов говорить, що не міг бути осторонь: "Ця історія настільки болюча, настільки сильно вражає. Мені б хотілося, щоб пам'ятали і про Даню, і про всіх хлопців, дівчат, хто загинув заради нашої країни".

У жовтні 2021 року мурал із зображенням Дідіка з'явився в Німеччині — на стіні дитячого освітнього центру у місті Вісбаден неподалік Франкфурта-на-Майні. Автор роботи — харківський художник Андрій Пальваль. За його словами, портрет — це діалог із глядачем, прагнення розповісти те, що турбує, а також історія батьківської любові.

Робота є ініціативою художника, проте повністю поділяє мету та ідеї проєкту "Так працює пам'ять".

"Я пішов до знайомих музикантів, почали говорити, потім інші самі стали мені писати", — згадує Руслан Горовий.

Проєкт зібрав понад 130 треків від українських музикантів у різних жанрах та настрої. Пісні проєкту присвячують не тільки Дані, але й усім загиблих захисникам України.

"Ці два останні роки, поки триває проєкт, не дали можливості забути Даню в принципі. Час йде, все затирається, з'являються нові актуальні питання, які перебивають старе. Ми весь час тримаємо його ім'я в інформаційному просторі. Намагаємось, щоб щотижня виходила якась нова пісня", — говорить Руслан.

Горовий також долучився до проєкту і випустив трек "Спи моє дитя" спільно із Сергієм Жаданом. Письменник написав вірш для пісні:

...А доки вони сполохують небо знаменами, лишаються непереможними та безіменними, знають, що все недарма, що все по справедливості. Чим далі війна, тим більше потрібно сміливості.

Музикант Василь Рябко, учасник гурту "Папа Карло" написав пісню для проєкту за пів години: "Як побачив пост — сів і написав. Наче хтось надиктував її мені. Думаю, вона задає певний тон проєкту, вийшла хороша пісня. Я отримав, так би мовити, благословення від батька Дані, Андрія, і ми зібралися з друзями-митцями, які на той час були у Харкові, та записали її".

"Ми всі були у центрі всіх цих подій. На цій ході я був також із родиною. Даня був хлопчиком-прапором, який свідомо виходив на акції", — згадує Василь.

До проєкту долучалися виконавці Kozak System, "Брати Гадюкіни", "Океан Ельзи", ТНМК, "Без Обмежень", "СКРЯБІН", "Антитіла", Місько Барбара, alyona alyona, Паліндром.

Книга, фільм, турніри імені Дідіка

Ще до активного розвитку проєкту Руслан Горовий присвятив свою книжку "1000 і 1 ніч війни" Данилу: "На той момент, це найменше, що я міг зробити. Мені тоді здавалося, що цього має бути досить, бо обіцяли ж назвати школу. Думав, що навіть невеликого розголосу буде достатньо".

До роковин теракту у 2016 році студія "Зміст" створила документальний фільм "Вибір п'ятнадцятирічного. Данило".

Громадська організація "Цивільний повітряний патруль" назвала авіаційний навчальний кадетський центр іменем Данила Дідіка. З 19 березня 2019 року в організації "Пласт" у Харкові діє підготовчий курінь імені Дані. На його честь проводилися турніри та спортивні змагання (Турнір по дзюдо пам'яті Героїв Небесної сотні, футбольний турнір на майданчиках ДЮФСШ "Металіст 1925", турнір федерації "Козацький двобій" та інші).

Данило Дідік — посмертно нагороджений орденами "Народний Герой України", "За мужність" ІІІ ступеня та медаллю "За жертовність і любов до України". Загиблим у теракті встановили пам'ятну дошку на стіні храму Святого Іоанна Богослова у Харкові. Її освятив предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній.

Біля пам'ятного знаку на місці теракту щороку 22 лютого проходить панахида за загиблими.

"Я цю тему не кину"

Руслан Горовий розповідає, чому зосередився саме на постаті Дані: "Ви не можете займатися всім на світі. Але треба хоча б не минати ті варіанти, де ви можете втрутитися і допомогти. Я побачив, що на моїх очах відбувається сеанс брехні і я втрутився. І якщо ти втрутився, то маєш робити це до кінця або вже не лізти, якщо не вистачає сил. Це не мій вибір, це була випадковість, яка призвела до того, що я вже цю тему не кину".

У місті Покров Дніпропетровської області з 2018 року дитячо-юнацька спортивна школа носить ім'я Данила, проте одна з головних цілей проєкту "Так працює пам'ять" — присвоєння його імені рідній школі хлопця.

"Наскільки я знаю, наскільки я можу говорити — процес йде. Поки що ми не можемо сказати, що от такого-то числа школа буде названа його іменем. Декілька патріотично налаштованих депутатів це питання в місцевій раді лобіюють", — каже Горовий.

Проєкт не закінчиться і після досягнення цієї мети, каже Руслан: "Проєкт безстроковий. І скільки будуть охочі брати участь у ньому — стільки він і буде тривати".

Депутат Харківської міськради Ігор Черняк сподівається, що школа №11 таки носитиме ім'я Данила Дідіка: "Всі відповідні процедури вже були проведені. Я б хотів вірити, що все-таки найближчим часом це буде реалізовано. На сьогодні є відповідна правова підстава — постанова Верховної Ради "Про вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України". Органи місцевої влади мають вживати заходи, направлені на вшанування пам'яті".

За словами Черняка, рішення про присвоєння школі імені хлопця у міській раді підтримують фракції "Європейська солідарність", "Блок Світличної "Разом!". Він сподівається, що пропозицію підтримає і "Слуга народу", адже народна депутатка від цієї партії — харків'янка Марія Мезенцева — була однієї з авторок постанови Верховної Ради.

"Разом з цим я хочу сподіватися, що це буде консенсусне рішення міської ради, бо дуже важливо, щоб це було прийнято усіма", — підсумував депутат.

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