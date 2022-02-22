На Рівненщині за добу підтвердили 659 COVID-випадків. Померли семеро хворих

На Рівненщині за минулу добу, 21 лютого, лабораторно підтвердили 659 нових випадків інфікування COVID-19. Про це інформує оперативний штаб про ОДА зранку 22 лютого. Від ускладнень померли семеро хворих.

Протягом доби зробили 2765 ПЛР, 200 ІФА досліджень, а також 1056 швидких тестів. Нові випадки інфікування коронавірусом виявили у хворих віком від 19 днів до 90 років:

Рівненський район – 498 (м. Рівне – 411);

Дубенський район – 18 (м. Дубно – 2);

Сарненський район – 80 (м. Сарни – 27);

Вараський район – 63 (м. Вараш – 35).

За добу одужали 1 895 людей. Від початку пандемії коронавірус, як ідеться в повідомленні, подолали 154 329 людей (3 985 601 –

На Рівненщині з початку пандемії зареєстрували 2 522 смертей від ускладнень хвороби (104 932 – в Україні). За добу, 21 лютого, померли: 62-річний житель м. Дубно, 55-річний житель с. Розваж, 58, 61, 65, 84, 90-річні жителі м. Рівне.

Станом на 22 лютого, за офіційними даними, в області є 15 074 людини з підтвердженим діагнозом COVID-19. Завантаженість лікарень пацієнтами з коронавірусом 22 лютого – 29%, напередодні цей показник становив 32,1%.

Добова динаміка COVID-підтверджень від початку місяця: 1 лютого – 1 695; 2 лютого – 1 986; 3 лютого – 2 521; 4 лютого – 1 977; 5 лютого – 1 291; 6 лютого – 1 142; 7 лютого – 1827; 8 лютого – 2 006; 9 лютого – 1 917; 10 лютого – 1 499; 11 лютого – 1 145; 12 лютого – 694; 13 лютого – 395; 14 лютого – 795; 15 лютого – 1007; 16 лютого – 764; 17 лютого – 824; 18 лютого – 734; 19 лютого – 334; 20 лютого – 250; 21 лютого – 659.

В Україні за добу підтвердили 24 440 нових випадків COVID-19, 287 людей померли.

За даними РНБО, станом на 20 лютого кількість вакцинованих однією дозою на Рівненщині становила 415 443 людини, це 36,36% населення області. Повний курс вакцинації пройшли 414 126 людей, це 36,24%. Бустерну дозу отримали 14 450 людей.

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