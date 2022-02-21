Медики почали вакцинувати від COVID-19 людей похилого віку, які живуть у віддалених селах Рівненщини. Така ініціатива має на меті підвищити рівень вакцинації серед тих, кому виповнилося 60 років, розповіли суспільному представники медзакладів. За тиждень вакцинували понад півтори сотні жителів.

Для прикладу, з Центру первинної медико-санітарної допомоги у Гощі сімейних лікарів відправляють до амбулаторій та ФАПів у віддалені населені пункти Гощанської тергромади, аби вакцинувати тих, хто не має можливості приїхати до Центру ПМСД чи пункту вакцинації.

До ФАПу в селі Дуліби прийшли вакцинуватися від коронавірусу десятеро місцевих жителів. Їм пояснили, що на вакцину може бути як місцева, так і загальна реакція – піднятися температури чи болітиме місце введення.

Фото: Суспільне Рівне Протягом кампанії планують об'їхати 76 віддалених населених пунктів

64-річна Таїсія Пашко — одна з тих, хто прийшов зробити щеплення. Вона пояснила, що можливості поїхати зробити його у Центрі ПМСД не мала.

"Дуже зручно, хай би всім так робили в селі, то люди багато хто щепився б. В село приїхали, зробили і все добре. В мене двоє внуків вдома, мені хочеться, щоб я була здорова, щоб вони не переживали за мене", — зазначила жінка.

Фото: Суспільне Рівне До тих жителів, які не можуть прийти до пункту вакцинації, медики приходять додому

Вакцинація від коронавірусу у віддалених населених пунктах стартувала в рамках проєкту Міністерства охорони здоров'я та громадської організації "Коаліція за вакцинацію", аби покращити рівень вакцинації серед жителів вікової категорії від 60 і вище років.

"Нам повідомили, що є така можливість зробити щеплення в селі. Людям зручно, бо не треба доїжджати. І я дзвонила до людей, запитувала, яку вакцину хочуть, перша це чи друга вакцинація", — сказала завідувачка пункту здоров'я у с. Дуліби Ірина Лящук.

Фото: Суспільне Рівне Загалом у лютому запланували 54 виїзди

Якщо людина не може прийти в місцевий ФАП чи амбулаторію, медики самі відвідують пацієнта. Так медики приїхали щепити місцеву жительку Марію Декало, яка чотири місяці не може ходити через хворобу.

"Зараз люди більш розслабилися, більше вакцинувалися. Багато перехворіли і вони вже знають, що це таке, багато вакцинуються. На цей момент йдуть, стараються йти вакцинуватися. Я скажу, за село Дуліби — 68% села вже щепилися", — повідомив староста Дулібів Василь Декало.

Фото: Суспільне Рівне Вакцинують від COVID-19 людей, яким виповнилося 60 років і більше

Сімейний лікар Сергій Бугай розповів, що для медиків це дещо ускладнило роботу, адже їм доводиться працювати понаднормово, зокрема, вносити дані в комп'ютер по завершенню робочого дня.

Виїзди медиків у віддалені села Рівненщини відбуватимуться впродовж лютого та березня.

Що відомо

За даними РНБО, станом на 20 лютого кількість вакцинованих однією дозою на Рівненщині становила 415 443 людини, це 36,36% населення області. Повний курс вакцинації пройшли 414 126 людей, це 36,24%. Бустерну дозу отримали 14 450 людей.

Під час вакцинації у віддалених населених пунктах Рівненщини охоплять 76 сіл. Протягом лютого запланували 54 виїзди, повідомляла раніше директорка обласного інформаційно центру медичної статистики Людмила Рибчук.

За словами Людмили Рибчук, такі мобільні бригади працюватимуть у п'яти територіальних громад області: Сарненській, Зарічненській, Рокитнівській, Дубровицькій та Великомежиріцькій.

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