В окупованому Луганську прогримів вибух

21 лютого в окупованом Луганську прогримів потужний вибух. Про це повідомляють підконтрольні окупаційній владі ЗМІ.

За їх словами, поблизу офісу "СЦКК" вибухнув автомобіль так званого "керівника представництва ЛНР в СЦКК". Травми отримали так званий "керівник СЦКК" та його водій.

Що відомо

Збройні сили України не ведуть наступальних операцій. Міністерство оборони України спростовує заяви Південного військового округу РФ про "вторгнення українських диверсантів" на російську територію.

Бойовики "Л/ДНР" удень 18 лютого заявили, що починають масову евакуацію та закликають жителів окупованих територій виїхати до РФ, зокрема в Ростовську область. Ватажок "ДНР" Пушилін заявив, що "ситуація йде до війни". За його словами, евакуювати незаконна влада планує жінок, дітей та старших людей. Чоловіків 18-55 років не випускатимуть.

18 лютого у центрі тимчасово окупованого Донецька вибухнула машина.

Вранці 19 лютого ватажки самопроголошених "Л/ДНР" оголосили про мобілізацію.

16 лютого бойовики на Донбасі обстріляли Станицю Луганську, Мар'їнку, Врубівку. ОБСЄ зафіксувала понад 500 вибухів уздовж лінії зіткнення.

США та союзники вкотре попереджають Україну про загрозу вторгнення Росії, а західні ЗМІ з посиланням на джерела називають дати та сценарії можливого вторгнення.

Починаючи з 12 лютого, низка країн порадили своїм громадянам терміново виїхати з України через загрозу військового нападу, а посольства — перенесли свої офіси до Львова. 18 лютого посольство Британії повідомило про переїзд до Львова. 19 лютого стало відомо, що НАТО переводить персонал українського офісу до Львова та Брюсселя.

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