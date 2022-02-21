В окупованому Луганську прогримів вибух

21 лютого в окупованом Луганську прогримів потужний вибух. Про це повідомляють підконтрольні окупаційній владі ЗМІ.
За їх словами, поблизу офісу "СЦКК" вибухнув автомобіль так званого "керівника представництва ЛНР в СЦКК". Травми отримали так званий "керівник СЦКК" та його водій.
Що відомо
- Збройні сили України не ведуть наступальних операцій. Міністерство оборони України спростовує заяви Південного військового округу РФ про "вторгнення українських диверсантів" на російську територію.
- Бойовики "Л/ДНР" удень 18 лютого заявили, що починають масову евакуацію та закликають жителів окупованих територій виїхати до РФ, зокрема в Ростовську область. Ватажок "ДНР" Пушилін заявив, що "ситуація йде до війни". За його словами, евакуювати незаконна влада планує жінок, дітей та старших людей. Чоловіків 18-55 років не випускатимуть.
- 18 лютого у центрі тимчасово окупованого Донецька вибухнула машина.
- Вранці 19 лютого ватажки самопроголошених "Л/ДНР" оголосили про мобілізацію.
- 16 лютого бойовики на Донбасі обстріляли Станицю Луганську, Мар'їнку, Врубівку. ОБСЄ зафіксувала понад 500 вибухів уздовж лінії зіткнення.
- США та союзники вкотре попереджають Україну про загрозу вторгнення Росії, а західні ЗМІ з посиланням на джерела називають дати та сценарії можливого вторгнення.
- Починаючи з 12 лютого, низка країн порадили своїм громадянам терміново виїхати з України через загрозу військового нападу, а посольства — перенесли свої офіси до Львова. 18 лютого посольство Британії повідомило про переїзд до Львова. 19 лютого стало відомо, що НАТО переводить персонал українського офісу до Львова та Брюсселя.