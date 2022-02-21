До кінця квітня 2022 року у лікарнях Івано-Франківської області встановлять ще 10 кисневих генераторів для хворих на COVID-19. Про це на брифінгу в облдержадміністрації повідомив заступник директора департаменту охорони здоров’я Володимир Дзьомбак.

З його слів, ці генератори повинні забезпечити незалежність медзакладів від постачань кисню виробниками.

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"Коли лікарні завантажені, іноді виникають запитання щодо забезпеченості їх киснем. Вони завжди вирішувалися, адже є передбачливими. Але добре, коли медзаклад сам генерує кисень для "ковідних" хворих. Крім того, можна самотужки забезпечувати ним реанімаційні та операційні відділення", — сказав Володимир Дзьомбак.

За його словами, на 10 кисневих генераторів для лікарень Івано-Франківщини витратять понад 20 млн грн державної субвенції.

Що відомо

З 24 січня Івано-Франківщина перейшла у "червону" карантинну зону. Таке рішення ухвалили 21 січня на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

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