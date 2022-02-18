Лікарні Івано-Франківщини отримали безкоштовний препарат проти COVID-19

18 лютого лікарні Івано-Франківщини отримали 580 упаковок безкоштовного препарату проти COVID-19 Molnupiravir. Про це на брифінгу повідомила заступниця голови облдержадміністрації Людмила Сірко.
З її слів, препарат привезли в Івано-Франківську область минулого тижня. Його розподілили у 42 лікарні, що мають "ковідну" спеціалізацію. Molnupiravir отримають пацієнти з групи ризику.
"Ці ліки захищають хворого від середнього та важкого перебігів коронавірусної хвороби. Їх можуть приймати пацієнти від 18 років, які захворіли на COVID-19", — пояснила Людмила Сірко.
За її словами, препарат виготовляє американська фірма Merck Sharp & Dohme. Ліки мають пряму дію проти COVID-19. В одній упаковці — 40 пігулок. Тривалість курсу лікування — до п’яти днів. Molnupiravir не потребує особливих умов зберігання.
Що відомо
З 24 січня Івано-Франківщина перейшла у "червону" карантинну зону. Таке рішення ухвалили 21 січня на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
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