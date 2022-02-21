У Кропивницькому вперше організували аматорські зимові велозмагання. У такий спосіб популяризують велосипедний спорт і долучають містян до благодійності – розповів співорганізатор заїзду Андрій Паливода. Учасники зібрали шість тисяч гривень для обласної дитячої лікарні, які витратять на потреби онкохворих дітей. Суспільне бачило, як змагались і чим частували учасників.

За інформацією Андрія Паливоди, організатори змагань – п’ять з семи кропивницьких аматорських клубів велосипедного спорту. До участі допускали спортсменів на велосипедах, що дозволяють їздити бездоріжжям та за складних погодних умов: "Співпрацюємо з благодійним фондом "Ти не один", який опікується онкохворими дітьми. Частину грошей зі стартових внесків і благодійної лотереї передамо їм".

Співорганізатор змагань Олександр Кулінка розповів, що до велозаїздів допускали учасників старше 14 років. Їздили лісопосадкою. Для кожної з п’яти категорій визначили свою дистанцію. Одне коло – півтора кілометри: "Перша категорія – це жінки. Вони долають два кола. Друга – юнаки – також два кола. Третя категорія – це чоловіки. Вони долають три кола дистанції. Четверта – досвідчені спортсмени, майже ветерани. Вони долають два кола. І остання категорія – це діючі спортсмени. Хто покаже найменший час – переможе".

Суспільне Кропивницький

Участь у змаганнях взяли сім десятків людей

Вага велосипеда учасника змагань Вадима Підкопайла – 12 кілограмів. Розповів, що бігає та їздить на велосипеді більше 40 років: "Раніше я професійно займався легкою атлетикою, а потім почав підключати різні види спорту – футбол, великий теніс, велоспорт, займатись бігом. Пропагую здоровий спосіб життя".

Тетяна Аврахова участь у змаганнях брала із сином, який чотири роки займається велоспортом: "Це наш сімейний відпочинок".

Ірина Савінова на змагання приїхала з Черкас. У велоспорті вважає себе аматоркою, катається три роки: "Приїхали відчути атмосферу. Приїхали вшістьох на двох машинах. На одній привезли чотири велосипеди, на іншій – два. З Черкас можна до вас їздити хоч кожного тижня. Будемо їздити на змагання".

Учасників частували шурпою

Шурпу – м’ясний бульйон – для учасників змагань готувала кропивничанка Альона Щербакова: "Додала туди свинини. Варити слід близько години. Потім додавати цибулю, моркву і спеції".

Суспільне Кропивницький

За словами Андрія Паливоди, 2022 року планують організувати 15 велозаїздів. Наступний – у травні.

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