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У Кропивницькому розіграли 50 комплектів нагород відкритого чемпіонату Кіровоградщини з ММА
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У Кропивницькому розіграли 50 комплектів нагород відкритого чемпіонату Кіровоградщини з ММА

Павло Іванов Олександр Сметанко
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У Кропивницькому розіграли 50 комплектів нагород відкритого чемпіонату Кіровоградщини з ММА В'ячеслав Шульга / СК "TIGER"

Відкритий чемпіонат Кіровоградської області зі змішаних єдиноборств ММА відбувся у Кропивницькому. Учасники з трьох регіонів України розіграли 50 комплектів нагород у чотирьох вікових категоріях – розповів Суспільному співорганізатор змагань Олександр Чорний.

ММА – вид єдиноборств, в якому поєднуються ударні та борцівські техніки.

За словами Олександра Чорного, учасниками чемпіонату стали більше 130 спортсменів віком від 10 років. Вони представляли вісім спортивних клубів Кіровоградської, Черкаської та Дніпропетровської областей.

За інформацією головного судді чемпіонату Дмитра Пищикова, учасники визначали переможців у вікових категоріях 10-13, 14-15, 16-17 та від 18 років. Змагалися у двох октагонах – восьмикутних рингах, огороджених сіткою. Найбільші обмеження, щоб спортсмени не отримали травми, були у категорії 10-13 років – заборонені задушливі прийоми і больові прийоми на ноги.

У Кропивницькому розіграли 50 комплектів нагород відкритого чемпіонату Кіровоградщини з ММАВ'ячеслав Шульга / СК "TIGER"

У Кропивницькому розіграли 50 комплектів нагород відкритого чемпіонату Кіровоградщини з ММАВ'ячеслав Шульга / СК "TIGER"

У командному заліку переміг кропивницький спортивний клуб "TIGER". Його представники вибороли десять золотих медалей. Другим, з вісьмома золотими нагородами, став черкаський клуб "GRIZZLY MMA". По п’ять золотих медалей і, відповідно, третє загальнокомандне місце розділили спортклуби "ПІТ-ФАЙТЕР" з міста Знам'янка Кіровоградської області та "SPORTMAX" з міста Олександрія Кіровоградської області.

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