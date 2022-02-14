Учасники забігу до Дня закоханих, який 13 лютого втретє організували у Кропивницькому, за півтори години зібрали тисячу гривень. Їх передали благодійному фонду ”Янгол життя”, який опікується онкохворими дітьми. Суспільне дізнавалось, на що витратять гроші.

Співзасновниця фонду ”Янгол життя” Ольга Присяжнюк розповіла, що зібрані гроші витратять на купівлю обладнання для перевірки донорської крові на придатність для переливання. Воно коштує 58 тисяч гривень.

Що відомо

Чоловічий, жіночий та парний забіги відбувалися один за одним. Після реєстрації для учасників влаштували п’ятихвилинну руханку. Бігали у Ковалівському парку півтори години. Переможців визначали за кращим часом, розповіла співорганізаторка акції Наталія Подкопайло: ”Біжимо три кола, це три кілометра. Немає значення – в парі ти чи ні. Кохання – це до самого життя. За часом будуть обиратися переможці та призери”.

Результати забігів опублікували у спільноті забігу.

День святого Валентина 14 лютого є неофіційним святом закоханих. Відзначається у всьому світі.

Міжнародний благодійний фонд "Янгол життя" заснували 2016 року для допомоги онкохворим дітям. Він опікується понад ста родинами з Кіровоградської області, в яких дітям діагностували рак. Це закупівля ліків і обладнання для пацієнтів обласної дитячої лікарні. Онкохворим дітям допомогли на суму понад 22 мільйона гривень, розповіла співзасновниця фонду Ольга Присяжнюк.

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